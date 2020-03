Freeletics : une grosse mise à jour pour le confinement

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

En début de semaine, nous vous proposions un article recensant les applications permettant de vous aider à garder la forme et à faire du sport. Parmi la liste, un grand absent se faisait sentir : l'outil Freeletics (v6.9.0, 140 Mo, iOS 11.0) qui est l'une des références.



La raison est simple, puisque l'application était en attente d'une grosse mise à jour méritant un article consacré, et qui vient de faire son arrivée au sein de l'App Store.



En effet, les développeurs s'adaptent au confinement et permettant un sport à la maison simplifié et plus clair.

Freeletics propose un coaching maison encore plus complet

Athlète. Grande nouvelle ! Nous venons juste de réaliser d’importantes mises à jour au sein de l’appli pour vous offrir l’expérience de coaching la plus personnalisée qui soit.

En effet, la dernière mise à jour de l'application Freeletics offre plus d’options pour adapter vos séances d’entraînement à vos besoins du moment, tout en poursuivant votre objectif.



Ainsi, si vous souhaitez faire du sport à la maison (ce qui ne peut qu'aider pour le confinement), l'application s'adaptera à votre équipement (même si vous en n'avez pas), à votre temps disponible ou au fait que vous ne pouvez pas faire de bruit.



Plus d'excuses pour ne pas s'y mettre !

