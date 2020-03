WhatsApp teste un bouton de vérification d’information sur Android

La messagerie aux deux milliards d’utilisateurs permet donc, à quelques personnes pour le moment, de vérifier une information reçue sur WhatsApp. Si les images avaient déjà été traitées de la sorte il y a quelques années, ce sont désormais les textes et vidéos qui peuvent être vérifiés. La dernière version bêta de l’application Android affiche un nouveau bouton à côté d’un message transféré ou d’une vidéo. Il s’agit d’une icône en forme de loupe qui lance une recherche sur Google. Si les premiers tests internes ont eu lieu en 2019, la firme semble prête à lancer cette nouvelle fonctionnalité au grand public. Un moment opportun pour rassurer les utilisateurs et éviter que certains profitent de la situation en désinformant ou en arnaquant les gens. Nous attendons de voir si la fonction fake news arrivera également sur iPhone prochainement, elle qui a enfin reçu le mode sombre il y a peu.

WhatsApp, la messagerie numéro un, existe évidemment sur les deux plateformes mobiles. Justement, c’est sur Android qu’on a déniché une nouveauté intéressante avec un test de vérification des informations. En cette période de confinement mondial, et électorale aux États-Unis, l’app du groupe WhatsApp entend aider ses clients à débusquer les fake news.

