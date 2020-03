App Store : Apple va l'étendre dans 20 nouveaux pays

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Apple vient de publier un nouvel article au travers de son blog dans lequel il s'adresse aux développeurs en leur promettant d'étendre sa célèbre boutique d'applications et de jeux dans 20 nouveaux pays.



En effet, dès le mois prochain, l'App Store sera lancé dans de nouvelles contrées afin de toucher de nouveaux utilisateurs, mais également apporter de nouvelles possibilités aux développeurs, sans que l'on sache pour le moment lesquels.

Apple promet le lancement de l'App Store dans 20 nouveaux pays

C'est donc officiel, l'App Store va toucher encore plus de monde et les développeurs pourront tenter d'attirer de nouveaux utilisateurs : via son blog officiel, la Pomme vient d'annoncer l'arrivée de 20 nouveaux pays dès le mois prochain.

Aujourd'hui, l'App Store vous donne la possibilité de vous connecter avec des utilisateurs de 155 pays ou régions. Nous sommes heureux d'annoncer que l'App Store se développera encore plus cette année avec une assistance à venir pour 20 nouveaux pays, vous permettant d'augmenter votre impact et de développer votre entreprise sur de nouveaux marchés.

Ainsi, en les prévenant, Apple souhaite que les développeurs se préparent et qu'ils soient prêts pour le lancement, le 10 avril prochain :

Pour permettre à votre application d'apparaître dans ces nouveaux pays, le titulaire de votre compte doit d'abord accepter le contrat de licence du programme mis à jour en se connectant à son compte sur le site Web des développeurs Apple.

Une case à cocher permet d'anticiper l'arrivée de ces nouveaux pays : reste à savoir lesquels !



Source