Apple, Amazon et la Fnac offrent des livres numériques

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

Comme le confinement a du bon. Après les jeux, les apps et la vidéo, voilà que les fournisseurs de livres numériques que sont Apple, Amazon et la Fnac proposent quelques bouquins gratuits.



Pratique quand on sait que la fermeture des écoles et l’absence de services de garderie, certains parents peuvent être en manque d’inspiration et de temps pour prendre soin des plus jeunes.

Apple Books (iBook Store) : une sélection de livres gratuits

La lecture est l'un des passe-temps préférés dans le monde entier, et les géants l'ont bien compris. Si vous avez envie de bouquiner, sachez donc qu'Apple via son application Livres (ou Books en anglais) a réalisé une petite sélection de livres textuels et audio. Si certains ont reçu une notification cette nuit, elle n'est pas nécessaire pour en profiter. Rendez-vous sur l'app Livres puis dans Les Incontournables > Livres gratuits. A vous le thriller Laurie de Stephen King, l'histoire de France pour les nuls et autres livre de cuisine pour varier les plaisirs à la maison.

Amazon : tout pour l'audio

Alors qu’Amazon a priorisé son système de livraison à domicile, le géant de l’e-commerce offre « un accès gratuit à des centaines de livres audio » en six langues. Pour les francophones, il faudra se contenter de deux dizaines d'oeuvres comme Jules Verne ou La petite sirène. Mais c'est déjà ça. A retrouver sur https://stories.audible.com/start-listen



La Fnac : 500 livres gratuits

Enfin, la FNAC a mis le paquet avec 500 livres numériques gratuits, au format epub. Pour en profiter, il suffit de se connecter ou de se créer une compte.



Développement personnel, astuces, BD, thriller et autres sont à retrouver dans une sélection à 0€ avec des classiques signés Emile Zola, Jules Verne, Lewis Carroll ou Victor Hugo, mais aussi des auteurs plus contemporains comme Kim Richardson, Florence Dalbes Gleyzes ou Black Pierce. Ne cherchez pas Harry Potter de J.K. Rowling, la saga n'est pas passée gratuite :).

Télécharger l'app gratuite Apple Books