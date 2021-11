La chiffonnette d'Apple est en précommande chez la Fnac et Amazon

Il y a des promotions en ce moment chez le groupe Fnac-Darty en ce qui concerne les coques qui vont accompagner les tout nouveaux iPhone 12 mini et 12 Pro Max. Les deux smartphones viennent...

L'avantage de prendre la chiffonnette chez la Fnac, c'est que vous aurez le droit à 4 mois d'abonnement offert à Apple Music Famille , cette offre est automatique pour tout achat d'un produit Apple d'un montant de minimum 19€ . Cet avantage exceptionnel est en place jusqu'au 17 novembre 2022, donc pas la peine de vous presser ! L'offre concerne (sans surprise) uniquement les personnes qui n'ont jamais souscrit au service de streaming Apple Music, rappelons tout de même qu'il s'agit d'une offre de découverte issue d'un partenariat avec le géant californien. Pour rappel, la chiffonnette est décrite par Apple comme le " chiffon magique " qui nettoiera vos écrans en toute sécurité , sans risquer une rayure ou d'endommager le verre. La chiffonnette est constituée d'un matériau non abrasif extrêmement doux quand vous le touchez, elle a été conçue pour nettoyer n'importe quel écran Apple, y compris le verre nano-texturé (comme le Pro Display XDR ou l'iMac).

Pour la première fois depuis sa commercialisation, la chiffonnette s'ouvre à une disponibilité chez les habituels revendeurs de produits Apple. Vous pouvez l'acquérir chez la Fnac où elle est en précommande, mais aussi sur Amazon UK où elle est malheureusement en rupture de stock avec un délai de 1 à 2 mois pour l'expédition (comme l'Apple Store en ligne). Dans le cas de la Fnac, l'article sera disponible dès le 17 novembre 2021 , il est possible de la recevoir directement à domicile ou en point relais, mais aussi en retrait gratuit dans l'un des magasins Fnac à proximité de chez vous.

