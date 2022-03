Apple lance les cartes d'identité numériques dans Wallet en Arizona

Il y a 1 heure

Services Apple iOS

Alban Martin

1



Après avoir annoncé la prise en charge des pièces d'identité numériques dans iOS 15 l'année dernière, le premier État américains à mettre en service cette fonctionnalité est l'Arizona. Ses résidents peuvent officiellement ajouter leur permis de conduire ou leur carte d'identité nationale à l'application Wallet sur iPhone et Apple Watch.

Le permis et la CNI s'invite dans Wallet

Apple a partagé les détails dans un article publié en début d'après-midi, via Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple chargée d'Apple Pay et d'Apple Wallet :

Nous sommes ravis de proposer aujourd'hui à l'Arizona le premier permis de conduire et la première carte d'identité d'État dans Wallet, et d'offrir aux Arizoniens un moyen simple, sûr et privé de présenter leur carte d'identité lorsqu'ils voyagent, d'une simple pression sur leur iPhone ou leur Apple Watch. Nous sommes impatients de collaborer avec de nombreux autres États et avec la TSA pour proposer des pièces d'identité dans Wallet aux utilisateurs de tous les États-Unis.

30 États ont exploré l'idée d'adopter les identifiants numériques d'Apple et dans le communiqué d'aujourd'hui, Apple a spécifiquement indiqué que d'autres États allaient effectivement lancer le support prochainement. Parmi ceux-ci figurent le Connecticut, la Géorgie, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah.



Et Apple ajoute que le Colorado, Hawaï, le Mississippi, l'Ohio et le territoire de Porto Rico se sont tous engagés à adopter cette fonctionnalité dès maintenant.



Certains sites de la Transportation Security Administration sont configurés pour fonctionner avec les identifiants numériques d'Apple, mais la liste précise n'a pas encore été communiquée. Apple précise que "les voyageurs doivent se référer à la signalisation des points de contrôle TSA pour confirmer la disponibilité".

Comment ajouter votre carte d'identité à l'application Wallet ?



Si vous habitez en Arizona, vous pouvez ajouter vos papiers d'identité dans Wallet :

iPhone 8 et ultérieur, iOS 15.4 requis

Apple Watch Series 4 et ultérieures, watchOS 8.4 requis

L'ajout d'un permis de conduire ou d'une carte d'identité d'État à Wallet peut se faire en quelques étapes simples : Les résidents peuvent toucher le bouton "+" en haut de l'écran dans Wallet sur leur iPhone, sélectionner "Permis de conduire ou ID d'État", et suivre les instructions à l'écran pour lancer le processus de configuration et de vérification.

our s'assurer que la personne qui ajoute la carte d'identité à Wallet est bien la même que celle à qui appartient la carte d'identité, l'utilisateur sera invité à prendre une selfie et à scanner le recto et le verso de son permis de conduire ou de sa carte d'identité nationale, qui seront transmis en toute sécurité à l'État émetteur pour vérification.

Apple précise que, pour une prévention supplémentaire des fraudes, les utilisateurs effectueront "une série de mouvements du visage et de la tête pendant le processus de configuration" et que chaque État est "responsable de la vérification et de l'approbation de la demande de l'utilisateur..."

La confidentialité des identifiants numériques d'Apple

Apple souligne que les identifiants numériques de l'appli Wallet tirent "pleinement parti de la confidentialité et de la sécurité intégrées à l'iPhone et à l'Apple Watch, et offrent des avantages qu'une carte d'identité physique ne peut égaler." Apple explique plus en détail :