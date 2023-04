L'université Purdue dans l'Indiana passe aux cartes d'accès dans Apple Wallet !

Avec Apple Wallet, vous pouvez stocker une tonne d'éléments, il y a les cartes de crédit, les billets de train, les billets de cinéma et de concerts, les cartes de fidélité et de récompenses, les coupons de réduction, les cartes d'embarquement... Et même les cartes d'universités pour accéder aux locaux via votre iPhone !

Une avancée technologique pour les étudiants

L'université Purdue à West Lafayette dans l'État de l'Indiana aux États-Unis a décidé d'évoluer en ce qui concerne les cartes d'accès aux différentes salles du campus. En effet, fini les cartes physiques qu'il faut biper pour ouvrir la porte et les portiques, désormais les étudiants utilisent leur iPhone ou leur Apple Watch pour déverrouiller l'accès ! Les responsables de l'université ont déclaré que cette nouvelle approche offre aux étudiants "la commodité qu'ils attendent tout en maintenant la sécurité".

Voici ce qu’annonce l'université :

Nous sommes ravis de tirer parti de notre expérience sur le campus et de déployer Purdue Mobile ID auprès de nos étudiants. Cela simplifiera considérablement nos processus de distribution de cartes d'identité à nos nouveaux étudiants de première année tout en répondant aux attentes des étudiants - et leur permettra même d'économiser le temps et les ressources qu'ils finissent par dépenser lorsqu'ils perdent une carte physique.

Dès qu'un nouvel étudiant intègrera l'université, il recevra un lien qui lui permettra de télécharger la carte d'accès dans Apple Wallet, cela signifie qu'il aura accès à tous les lieux qui possèdent un lecteur sécurisé pour lire les cartes. Chaque étudiant pourra sortir son iPhone ou son Apple Watch pour accéder aux salles de cours, aux dortoirs, à la cafétéria...

L'université est tellement convaincue par la carte d'accès virtualisé qu'elle compte totalement supprimer la carte physique, celle-ci ne sera plus distribuée aux nouveaux étudiants :

À partir de cet été, tous les nouveaux étudiants de premier cycle de Purdue passeront à l'identifiant mobile de Purdue et ne recevront pas de carte d'identité physique. Cela fait partie de la stratégie Mobile First de l'université, qui vise à éliminer le besoin de cartes d'identité sur papier pour les 50 000 étudiants de Purdue sur le campus de West Lafayette au cours des prochaines années.

Qu'en disent les étudiants ?

En général, quand on est jeune, on aime les nouvelles technologies puisqu'on a grandi avec les innovations majeures de notre époque. Le communiqué de l'université Purdue a laissé un étudiant s'exprimer, voici ce qu'il déclare :

L'utilisation d'un identifiant mobile Purdue rend la vie tellement plus facile. C'est beaucoup plus pratique de le garder sur mon appareil mobile et il est extrêmement facile d'entrer dans les cours de restauration et dans ma résidence. Je pense que les étudiants apprécieront d'avoir un identifiant mobile Purdue.

D'autres universités aux États-Unis proposent la même approche, cependant, les cartes d'accès virtualisé prennent du temps à se déployer et remplacer les cartes physiques !