Promo : Tidal Premium et HiFi à 1€ pendant 4 mois

Pour profiter de la promotion, inscrivez-vous sur le site de Tidal . Ensuite, libre à vous d’écouter sur iPhone, iPad, Apple TV, Android et Mac / Pc (version web).

Pour 4 euros , Tidal propose quatre mois d’écoute illimitée . Réservée aux nouveaux clients, l’offre n'est donc pas accessible aux anciens utilisateurs, à moins qu’ils ne se créent un nouveau compte pour l’occasion. Bien évidemment, à la fin, vous devrez payer 9,99 ou 19,99€ par mois selon ce que vous aurez choisi au départ. Pensez donc à arrêter avant la fin si vous ne voulez pas payer plein pot. A moins que le service très axé sur le hip-hop ne vous plaise. De notre côté, on aime Tidal pour sa qualité sonore sans égal et ses titres exclusifs.

Après Amazon Music Unlimited , c’est donc au tour de Tidal de baisser le prix de ses forfaits Premium et Hi-Fi.

TIDAL Lange une promotion très intéressante pour les mélomanes. Le service de streaming de Jay-Z qui est disponible en forfait premium ou HiFi pour les plus exigeants s’affiche à 1€ par mois seulement pendant quatre mois. Normalement, les abonnements coûtent respectivement 9,99€ et 19,99€ ! Le service qui compte également des morceaux MQA (Master Quality Authenticated) dans son offre HiFi à de quoi séduire.

