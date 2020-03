Apple Music lance le "Mix Énergie" pour ses abonnés

C'est nouveau et ça vient d'arriver dans Apple Music. Les équipes qui gèrent le service de streaming savent que nous vivons en ce moment une période difficile, rester confiné à domicile n'est pas agréable et pour vous redonner de la motivation, une toute nouvelle playlist basée sur ce que vous aimez vient de voir le jour !

La playlist qui va vous donner de l'énergie

Restons positifs !

Dès maintenant les abonnés Apple Music peuvent découvrir une toute nouvelle playlist élaborée suivant leurs goûts personnels. Elle s'appelle "Mix Énergie" et vous pouvez la retrouver dès maintenant dans la catégorie "Pour vous". Comme d'habitude, Apple analyse ce que vous aimez pour vous proposer des musiques qui vous intéresseront à coup sûr.

La playlist est actualisée chaque semaine par des humains et les musiques sont minutieusement sélectionnées par des algorithmes qui connaissent déjà tout sur vous.







On l'a testé et on n’a aucun doute qu'elle va vous donner de la motivation pour toute la journée !

Autre changement également dans Apple Music c'est l'organisation au sein de la radio Beats 1, en effet Engadget a révélé hier que les animateurs travaillent tous depuis leur domicile et feront des interviews via FaceTime.



