Bons plans iOS : Kingdom Rush Vengeance, Wildfulness, Heads Up!

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Kingdom Rush Vengeance, Wildfulness, Heads Up!. L'occasion d'économiser 46,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Wildfulness (App, iPhone / iPad, v2.9, 156 Mo, iOS 12.0) passe de 3,49 € à gratuit.



Détendez-vous et calmez votre esprit avec des images riches et des paysages sonores immersifs en 3D.



Il a été scientifiquement prouvé que passer du temps dans la nature aide à réduire le stress, à soulager l’anxiété, à améliorer notre humeur et à nous donner un regain d’énergie. Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours sortir dans la nature autant que nous le voudrions. Wildfulness, elle, vous apporte cette dernière !



Les + : Si vous êtes un grand stressé... Télécharger l'app gratuite Wildfulness





Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v4.9.2, 30 Mo, iOS 12.1) passe de 4,49 € à gratuit.



Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

Bon pour la santé Télécharger l'app gratuite Breathing Zone





iRonfleGym (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 64 Mo, iOS 11.0, Reviva Softworks Ltd) passe de 4,49 € à gratuit.



Réduisez vos ronflements avec l’appli d'exercices pour un sommeil silencieux.



Prenez le contrôle sur vos ronflements en entraînant ces fameux « muscles qui ronflent » avec SnoreGym, l’application d'exercices pour les ronfleurs.



L'une des principales causes du ronflement est la faiblesse des muscles dans la zone de la bouche. iRonfleGym est une application qui aide à tonifier les muscles de vos voies respiratoires pour réduire les ronflements.



Les + : Les ronfleurs, il est temps de changer ! Télécharger l'app gratuite iRonfleGym





JEUX GRATUITS iOS :

Amber Halls (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.12, 6 Mo, iOS 8.0, Diego Cathalifaud) passe de 2,29 € à gratuit.



Amber Halls est à la fois un jeu de réflexion et un petit roguelike. Des niveaux générés aléatoirement et une mécanique présentée comme originale sont au menu.



Des quêtes journalières sont proposées, tous les joueurs du monde peuvent la faire, avec pour objectif de réaliser le meilleur score.



Les + : Les quêtes journalières Télécharger le jeu gratuit Amber Halls





Power Grounds (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.7, 7 Mo, iOS 8.0, Diego Cathalifaud) passe de 1,09 € à gratuit.



Power Grounds est un petit roguelike développé par l'auteur de Amber Halls. Le gameplay s'articule autour des déplacements et des positionnements du personnage.



Les niveaux sont générés aléatoirement, il existe également un mode arène et des réalisations à accomplir.



Les + : Les niveaux sont générés aléatoirement pour une durée de vie maximale Télécharger le jeu gratuit Power Grounds





Heads Up! (Jeu, Cartes / Mots, iPhone / iPad, v4.1.81, 156 Mo, iOS 11.4, Warner Bros.) passe de 1,09 € à gratuit.



Un des jeux préférés des familles qu'on voit souvent dans les films : vous avez une carte (ici un iPhone) sur le front avec un mot inscrit que vous devez deviner en posant des questions à vos amis.



Le jeu comprend 18 catégories différentes pour pouvoir changer de registre, et la possibilité d'enregistrer des vidéos de vos parties et de les partager. Télécharger le jeu gratuit Heads Up!





Arcane Tower (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.7, 9 Mo, iOS 8.0, Diego Cathalifaud) passe de 1,09 € à gratuit.



Arcane Tower est un jeu « roguelike » dans lequel votre objectif premier sera de mettre un terme au mal qui règne dans tout le royaume.



Pour cela, vous allez devoir monter le plus haut possible dans la tour des arcanes qui conserve les pouvoirs et les secrets nécessaires. Toutes vos parties seront différentes car les cartes sont générées aléatoirement !



Les + : Un beau challenge Télécharger le jeu gratuit Arcane Tower





Buddy & Me: Dream Edition (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.2, 360 Mo, iOS 10.0, Sunbreak Games, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Un runner en 2D prenant place dans un univers fantastique. Parcourez-le à l'aide de votre ami Buddy. Le design très abouti de ce jeu semble le placer un peu au-dessus du lot des titres du même genre.



Les + : Une belle aventure Télécharger le jeu gratuit Buddy & Me: Dream Edition





PROMOS iOS :

Legacy 3 - The Hidden Relic (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 263 Mo, iOS 10.0, David Adrian) passe de 3,49 € à 1,09 €.



L'aventure continue dans Legacy 3 La Relique Secrète. Relevez le défi avec ce jeu d'aventure en 3D point-and-click. Entrez dans un temple secret et découvrez un véritable mystère. Résolvez les énigmes pour avancer - mais attention... Vous devriez peut-être préparer votre sortie ?



Legacy 3 mettra votre intelligence et vos compétences en résolution de problèmes à l'épreuve. Jouez lentement, réfléchissez, analysez, et vous résoudrez les problèmes plus facilement.



Jouez le rôle d'un jeune archéologue qui part à l'aventure à la poursuite de son mentor disparu dans une ancienne pyramide remplie de salles et d'énigmes.



Les + : Un vrai casse-tête de renom Télécharger Legacy 3 - The Hidden Relic à 1,09 €





Tormentum (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.2, 355 Mo, iOS 7.0, OhNoo Studio) passe de 5,49 € à 3,49 €.



TORMENTUM est un jeu d'aventure point & click qui vous plongeras au cœur des ténèbres. Un héros sans nom se trouve à la frontière entre rêve et cauchemar. Il ne se souvient pas d'où il vient ni comment il s'appelle.



Traversant diverses contrées, il tente de découvrir la vérité sur le monde autour de lui, et sur lui-même.



Les + : Histoire prenante

C'est beau Télécharger Tormentum à 3,49 €





Pocket Build (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v2.97, 418 Mo, iOS 9.0, MoonBear LTD) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Avez-vous déjà voulu créer votre propre petit monde fantastique ? Une ferme, une sorte de château, ou juste une ville fantastique ?



Pocket Build est un jeu de monde ouvert où vous pouvez construire sans limites ni restrictions. Construis ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Les possibilités sont infinies!



Les + : C'est beau

Vous pourrez tout faire, ou presque Télécharger Pocket Build à 1,09 €





ProCamera (App, iPhone, v13.3.3, 119 Mo, iOS 12.2, Cocologics) passe de 7,99 € à 6,99 €.



Une app de prise de cliché pour avoir un contrôle total sur les paramètres comme la sensibilité, la vitesse d'obturation, etc mais aussi et surtout des outils puissants comme vividHDR (en option), des filtres par centaines et des rendus temps réel efficaces.



Si vous deviez remplacer l'appareil photo de base d'Apple pour cause de manque de liberté, voilà ProCamera avec son interface très intuitive pour les débutants comme pour les experts du DSLR.



Les + : Très complet

De nombreux retours positifs Télécharger ProCamera à 6,99 €





LumaFX (App, iPhone, v3.1.0, 44 Mo, iOS 11.0) passe de 5,99 € à 1,09 €.



LumaFX est le moyen le plus puissant, amusant et simple d'ajouter des effets spéciaux personnalisés et de corriger les couleurs de vos vidéos. Ajoutez plusieurs couleurs, styles, flous, effets de pixellisation et distorsions pour créer une infinie variété d'effets. Ajustez les paramètres de chaque effet et correction de couleur.



Utilisez les images clés pour animer chaque effet. C'est le logiciel idéal pour les réalisateurs de vidéo pro, les journalistes nomades et les cinéastes amateurs !



Les + : De nombreux effets de couleur, styles, flous et déformations à appliquer facilement Télécharger LumaFX à 1,09 €





Beholder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.5, 758 Mo, iOS 10.0, Creative Mobile) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Un état totalitaire contrôle tous les aspects de la vie privée et publique. Les lois sont suffocantes, la surveillance totale, la confidentialité morte. Vous êtes un gérant mis en place par l’état dans un bâtiment d’appartements. Votre quotidien est d’aménager un bel immeuble pour les locataires qui y passeront.



Mais ce n’est qu’une couverture face à votre vraie mission…



Les + : Une merveille

De l'espionnage moderne Télécharger Beholder à 3,49 €