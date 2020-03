iOS 12.4.6 sort pour les anciens appareils (+ iOS 8.4.3 et watchOS 5.3.6)

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

2

Après avoir sorti iOS 13.4 ce soir pour les iPhone et iPad récents (via iPadOS), la firme à la pomme n’oublie pas les anciens modèles restés sur le bord de la route comme les iPhone 5, iPhone 6, iPad Air et iPad Mini 2 et 3. Ces derniers viennent de recevoir une nouvelle mise à jour corrective pour iOS 12. Il s'agit d'iOS 12.4.6 qui fait suite à cinq versions correctives de failles successives.

Nouvelle mise à jour pour les anciens appareils Apple sous iOS 12

Rendez-vous donc dans les réglages de votre iPhone ou iPad pour télécharger iOS 12.4.6. Aucun nouveauté annoncée mais des correctifs de bugs et de failles de sécurité. Apple est très à cheval dessus et soigne toujours ses clients, même les plus anciens.



La version 12.4.6 continue dans ce sens et pourrait même soigner l’autonomie et les performances de vos « vieux » appareils.



iOS 12.4.6 est à télécharger sur les iPhone 5s, iPhone 6 / 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 / 3 et iPod touch 6G.

Vous avez un appareil éligible ? La mise à jour pèse moins de 100 Mo.

Et iOS 8.4.3 ?

Mise à jour : Apple a également sorti iOS 8.4.3 pour les Apple TV 3. La firme a certainement corrigé des failles critiques...



De même watchOS 5.3.6 est de sortie pour les Apple Watch 1, 2, 3 et 4 qui sont attachés à un iPhone sous iOS 12.