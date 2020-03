macOS 10.15.4 Catalina est disponible en version finale

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Après iOS 13.4 et watchOS 6.2, Apple en profite pour sortir macOS Catalina 10.15.4. Cette mise à jour inclus de nombreuses améliorations mais aussi quelques nouveautés comme iCloud Drive pour les dossiers partagés, les paroles synchronisées dans Apple Music et autres achats universels vus ce matin.

Les nouveautés de macOS 10.15.4

La mise à jour gratuite pour les Mac compatibles contient donc plusieurs nouveautés.



En premier lieu, on trouve l'app Music qui offre les mêmes paroles synchronisées que sur iPhone et iPad, de quoi suivre vos chansons préférées. Si les lyrics étaient déjà accessibles sur Mac, l'affichage en temps réel est un vrai plus.



Autre nouveauté, les dossiers partagés sur iCloud Drive, encore une fois repris d'iOS et d'iPadOS. On peut désormais partager tout un dossier à une ou plusieurs personnes, et plus seulement un fichier.



Enfin, dernière grosse nouveauté, les achats universels qui permettent aux développeurs de proposer, si ils le souhaitent, un achat unique pour une app ou un jeu sur iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et MacOS.



Voici la liste complète des nouveautés de macOS Catalina 10.15.4 :