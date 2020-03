Confinement : Facebook rencontre une forte augmentation de trafic

Il y a 3 heures

Julien Russo

Quand on reste confiner à domicile, coupé du monde extérieur, la seule solution pour garder contact avec ses proches, c'est à travers les réseaux sociaux et les applications de messageries instantanées. D'après Facebook, dans les pays où le confinement a été mis en place, l'augmentation de trafic aurait été de +50%. Le pic d'utilisation serait historique.

Les infrastructures Facebook essaient d'encaisser le choc comme elles le peuvent

Toutes les équipes techniques de Facebook sont actuellement en alertes. En effet, depuis plus d'une semaine toutes les applications du groupe (Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger) sont fortement sollicitées par les utilisateurs. Le nombre d'envois de messages a été multiplié par 2 par rapport à d'habitude, une situation exceptionnelle qui commencerait à inquiéter en interne du réseau social de Mark Zuckerberg. De plus, cette affluence de trafic ne rapporte rien à Facebook comme ses apps sont gratuites et qu'il n'y a pas encore de publicité dans les conversations Facebook Messenger et WhatsApp.

Même si la situation actuelle n'est pas facile, Facebook maintient qu'elle a les infrastructures nécessaires pour que ses applications ne lâchent pas et continuent de distribuer les messages et de proposer le fil d'actualité habituel. L'augmentation de fréquentation est principalement en Italie et en France où le confinement est en cours. Cela ne devrait pas aller en s'améliorant puisque d'autres pays mettent en place également le confinement, ce qui va provoquer une poussée de l'utilisation des apps du réseau social.

C'est dans ces moments-là qu'on voit jusqu'où peuvent résister les infrastructures d'un groupe comme Facebook.



