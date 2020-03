DUBL Drive : une mise à jour avec détection de freinage automatique

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

En janvier dernier, nous faisions la rencontre d'une nouvelle application sur l'App Store portant le nom de DUBL Drive (v1.1, 6 Mo, iOS 13.2) et qui permettait de transformer notre iPhone en véritable dashcam.



Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, on parle d'une caméra à l'intérieur d'une voiture ayant pour but de filmer les trajets en se servant de l’enregistrement simultané de la caméra avant et arrière.



La belle nouvelle, c'est que l'application vient de se mettre à jour avec de belles nouveautés.

DUBL Drive permet de revenir dans le temps

Les développeurs de DUBL Drive viennent donc de proposer une nouvelle mise à jour accompagnée d'un communiqué de presse dans lequel ils expliquent les nouveautés. Ainsi, l'application s'offre une fonctionnalité de pré-enregistrement pour sauvegarder des vidéos d'événements même s'ils se sont déjà produits.



En effet, grâce à un nouveau bouton, vous pouvez désormais enregistrer un clip sur les 30 dernières secondes. Ils vont encore plus loin en mettant en place une détection de freinage automatique qui enregistre des images de 20 secondes avant et 10 secondes après.



On peut désormais choisir entre cartes standard, satellites et hybrides avec fonction panoramique et zoom. Concernant le tarif, DUBL Drive est disponible à 1,99€ par mois, 16,49€ à l'année et 27,99€ à vie !

Télécharger l'app gratuite DUBL Drive