Orange vous demande de réduire votre consommation de 4G

Il y a 4 heures

Julien Russo

Depuis que la France a été le seul pays européen à repousser le lancement de Disney+ au 7 avril, il y a un véritable malaise concernant la capacité de notre réseau à encaisser le choc face à des connexions trop nombreuses. En tant que consommateur on ne voit pas ce qui se passe en coulisse, mais apparemment chez Orange ça serait la panique, au point où l'opérateur en est rendu à donner des conseils pour éviter la saturation !

Orange demande à ses abonnés de moins consommer

Ce que reconnait Orange c'est qu'en ce moment, la connexion est devenue précieuse et indispensable, que ça soit pour le télétravail, suivre des cours à distance, communiquer avec ses proches ou même se divertir. Cependant, quand des millions de personnes s'y mettent en même temps, les antennes 4G et les infrastructures ADSL et FTTH ont du mal à suivre.

Sur son site internet, Orange dévoile les bonnes pratiques pour éviter de saturer la connexion d'une antenne relais proche de son domicile.

Voici les conseils pour éviter la saturation

Connecter vos appareils à votre WiFi plutôt qu'à la 3G/4G . C'est un détail, mais une connexion en moins, permet d'éviter une saturation. Orange donne des astuces pour optimiser son réseau WiFi et ne plus ressentir le besoin de basculer en 4G pour avoir une meilleure rapidité. Précisons quand même que ces astuces concernent aussi les box des concurrents.

. C'est un détail, mais une connexion en moins, permet d'éviter une saturation. Orange donne des pour optimiser son réseau WiFi et ne plus ressentir le besoin de basculer en 4G pour avoir une meilleure rapidité. Précisons quand même que ces astuces concernent aussi les box des concurrents. Choisir de télécharger plutôt que d'utiliser le streaming . Faites vos téléchargements en WiFi, évitez le streaming le plus possible. Si pour vous le téléchargement n'existe pas et que vous privilégier que le streaming, réduisez la qualité de l'image des contenus que vous regardez.

. Faites vos téléchargements en WiFi, évitez le streaming le plus possible. Si pour vous le téléchargement n'existe pas et que vous privilégier que le streaming, réduisez la qualité de l'image des contenus que vous regardez. Désactiver les transferts automatiques vers les cloud . Un produit Apple sauvegarde automatiquement vers iCloud. Vous pouvez suspendre temporairement ce transfert en suivant les indications d'Apple.

. Un produit Apple sauvegarde automatiquement vers iCloud. Vous pouvez suspendre temporairement ce transfert en suivant les indications d'Apple. Enlever la fonction autoplay de Facebook et des autres sites . Beaucoup de sites vous proposent de regarder une vidéo, puis d'enchainer automatiquement avec une autre vidéo. Certaines personnes lancent une vidéo, reçoivent un coup de fil et oublient qu'il y a des vidéos qui s'enchainent les unes après les autres sur leur smartphone. Orange informe que cette pratique peut consommer énormément de données.

. Beaucoup de sites vous proposent de regarder une vidéo, puis d'enchainer automatiquement avec une autre vidéo. Certaines personnes lancent une vidéo, reçoivent un coup de fil et oublient qu'il y a des vidéos qui s'enchainent les unes après les autres sur leur smartphone. Orange informe que cette pratique peut consommer énormément de données. Réduire la qualité audio de son app de streaming musical . Le streaming ne se limite pas qu'aux vidéos. S'il est conseillé de passer du 1080p au 480p, il faut aussi réduire la qualité des musiques qu'ont écoute en streaming sur des services du type Spotify, Deezer, Tidal... Pourquoi on ne mentionne pas Apple Music ? Parce que la firme californienne vous sélectionne la meilleure qualité audio sans vous laisser le choix.

. Le streaming ne se limite pas qu'aux vidéos. S'il est conseillé de passer du 1080p au 480p, il faut aussi réduire la qualité des musiques qu'ont écoute en streaming sur des services du type Spotify, Deezer, Tidal... Pourquoi on ne mentionne pas Apple Music ? Parce que la firme californienne vous sélectionne la meilleure qualité audio sans vous laisser le choix. Le télétravail via le VPN de l'entreprise est à éviter tant qu'on peut . Orange vous conseille de désactiver le Virtual Private Network que l'entreprise vous fournit quand vous ne l'utilisez pas. Un VPN consomme beaucoup de données.

. Orange vous conseille de désactiver le Virtual Private Network que l'entreprise vous fournit quand vous ne l'utilisez pas. Un VPN consomme beaucoup de données. Limiter les jeux en ligne . Fortnite, Call of Duty, FIFA 20, Apex Legends... Tous ses jeux sont une horreur pour la consommation de données, en période de crise comme celle que nous vivons, il faut réduire au maximum la consommation des jeux en ligne. Orange vous recommande de faire des jeux de société en famille.

. Fortnite, Call of Duty, FIFA 20, Apex Legends... Tous ses jeux sont une horreur pour la consommation de données, en période de crise comme celle que nous vivons, il faut réduire au maximum la consommation des jeux en ligne. Orange vous recommande de faire des jeux de société en famille. Limiter les vidéoconférences . Si le patron vous l'exige, vous n'avez pas le choix, mais évitez d'en lancer quand vous appelez la famille ou vos amis. Que ça soit sur WhatsApp, Facebook Messenger, en FaceTime... Les appels vidéo consomment largement plus qu'un appel classique.

. Si le patron vous l'exige, vous n'avez pas le choix, mais évitez d'en lancer quand vous appelez la famille ou vos amis. Que ça soit sur WhatsApp, Facebook Messenger, en FaceTime... Les appels vidéo consomment largement plus qu'un appel classique. Surveiller votre consommation . Si vous avez un gros quota de 4G (jusqu'à 150 Go avec une offre mobile chez Orange), regardez à combien vous en êtes, ce n'est clairement pas la bonne période pour dépasser les 150 Go, même si vous payez votre abonnement au même prix que d'habitude ! C'est une question de bienveillance...

. Si vous avez un gros quota de 4G (jusqu'à 150 Go avec une offre mobile chez Orange), regardez à combien vous en êtes, ce n'est clairement pas la bonne période pour dépasser les 150 Go, même si vous payez votre abonnement au même prix que d'habitude ! C'est une question de bienveillance... Éviter tant que possible le partage de connexion. En général on en fait quand nous n'avons pas de box à proximité ou quand le WiFi ne fonctionne pas. Orange demande à ses abonnés de réduire au maximum l'usage de cette fonctionnalité qui est l'une des pires sur la consommation de données via un smartphone.

On insiste quand même sur le fait que toutes ces recommandations ne sont pas faites pour vous embêter, mais principalement pour éviter la surcharge sur les réseaux. Puisque si une infrastructure de SFR, Bouygues, Orange ou Free tombe en panne, c'est une interruption totale qui peut être très longue. Au final, mieux vaut réduire sa consommation, plutôt que tout perdre ! Si chacun y met du sien, cela réduira le risque d'une coupure brutale. C'est un peu comme la protection de l'environnement, chacun doit faire un geste pour sauver notre planète.



