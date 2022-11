Mécontent des pannes répétitives sur ADSL, Bouygues Telecom demande 78 millions à Orange

Comme beaucoup de fournisseurs d'accès à internet, Orange a fait le choix en 2022 de se concentrer essentiellement sur le déploiement de la Fibre. Si beaucoup de foyers sont déjà éligibles, il reste encore un long travail à réaliser dans les zones rurales. Si cette stratégie est évidemment la bonne, Orange a une contrainte que n'ont pas ses concurrents : la maintenance du réseau ADSL.

Bouygues Telecom est mécontent d'Orange

Le démantèlement du réseau cuivre ADSL a déjà commencé chez Orange, le FAI souhaite en finir avant 2030 pour migrer vers des abonnements exclusivement en fibre optique. Malheureusement, la transition ne se passe pas comme prévu, du moins, c'est ce qu'affirme Bouygues Telecom, le FAI accuse son concurrent de baisser l'investissement dans le réseau ADSL en France au profit de la fibre.



Résultat, les pannes sont plus nombreuses qu'avant, les réparations prennent plus de temps et les abonnés Bouygues Telecom n'en peuvent plus d'avoir des incidents à plusieurs reprises chaque année.



Selon un rapport du site L'informé, Bouygues Telecom a décidé de poursuivre Orange au tribunal judiciaire de Paris, le FAI réclame une hausse de l'investissement sur le réseau ADSL pour les années à venir et surtout... une indemnisation à hauteur de 78 millions d'euros !

Cette somme qui paraît légèrement excessive au premier abord ne l'est pas du tout quand on prend en compte ces deux détails :

Quand une panne ADSL a lieu, Bouygues Telecom déduit automatiquement de la facture les jours de non-fonctionnement à partir du signalement jusqu'à la clôture de l'incident. Évidemment, c'est un gigantesque manque à gagner pour Bouygues qui n'a pas de compensation avec Orange.

pour Bouygues qui n'a pas de compensation avec Orange. Bouygues Telecom (comme SFR et Free) paie tous les mois une cotisation pour utiliser les lignes ADSL, on appelle cela des "frais de boucle locale". Cette location coûte 9,65€ par mois par ligne ADSL, multiplions ça par plus de 2 millions et c'est le jackpot pour Orange.

On comprend soudainement le mécontentement de Bouygues Telecom. D'un côté, le FAI perd de l'argent en remboursant ses abonnés, de l'autre, il obtient une prestation décevante de la part d'Orange alors qu'il y a une location de 9,65€ par mois et par ligne ADSL.