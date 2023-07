Mutualisation des réseaux 5G : SFR et Bouygues Telecom viennent d'avoir le feu vert

Vous êtes abonnés SFR ou Bouygues Telecom et vous vous plaignez souvent de ne pas avoir de 5G dans les endroits que vous fréquentez le plus souvent ? Bonne nouvelle, les choses vont prochainement évoluer vers une meilleure qualité réseau. Les deux opérateurs viennent d'avoir l'autorisation de l'Arcep pour mutualiser leurs réseaux 5G.

Un accord entre SFR et Bouygues qui se renouvelle en ajoutant la 5G

Depuis plusieurs années, les SFR et Bouygues Telecom ont choisi de mutualiser leurs réseaux mobiles avec la 2G, 3G et 4G, une approche qui permet à leurs abonnés de bénéficier d'un réseau nettement plus développé. Comprenant qu'avancer à deux pour la couverture mobile était une force face aux deux concurrents Orange et Free Mobile, les deux opérateurs ont demandé il y a quelques mois à l'Arcep (le régulateur des télécoms) s'il était possible d'avoir la même stratégie avec la 5G.



Après un long examen qui a commencé en janvier 2023, l'Arcep a finalement autorisé SFR et Bouygues Telecom à mutualiser leurs réseaux 5G. Cela signifie que vous soyez abonné SFR ou Bouygues, vous bénéficierez exactement de la même couverture que ce soit en 2G, 3G, 4G ou 5G.

Dans l'accord qui a été accepté par l'Arcep, voici ce qui a été convenu :

Le partage du réseau (qui ne comprenait pas le partage des fréquences) et qui était initialement mis en place pour les technologies 2G, 3G et 4G, sera désormais également utilisé pour la technologie 5G. Les détails techniques, fonctionnels et financiers concernant l'utilisation du réseau 5G partagé ont été clarifiés.

Les deux opérateurs doivent prévoir de rendre le réseau partagé plus dense, en ajoutant plus de nouveaux sites. Cependant, la zone déjà couverte ne changera pas.

L'Arcep précise dans son communiqué :

La loi permet à l'Arcep de demander la modification des contrats de partage de réseaux mobiles si « cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques » Dans ce cadre, l’Autorité a adopté en mai 2016 des lignes directrices en matière de partage des réseaux mobiles. Au regard de ces éléments, l'Autorité a examiné les avenants transmis par les sociétés Bouygues Telecom et SFR et a engagé une phase contradictoire avec Bouygues Telecom et SFR, soumise au secret des affaires.

En ce qui concerne la date de lancement de cette mutualisation pour la 5G entre SFR et Bouygues Telecom, cela reste inconnu. Maintenant que les deux opérateurs ont l'accord, ils peuvent activer la mutualisation de leurs réseaux à tout moment.