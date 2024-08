Le Vietnam demande à Foxconn de réduire sa consommation d'électricité de 30 %

Un problème de résolu, un autre arrive. Alors que le tremblement de terre à Taïwan a fortement ralenti la production le mois dernier, Apple est une nouvelle fois impacté par l'intermédiaire de son fournisseur principal, Foxconn. Les autorités vietnamiennes ont demandé au géant taïwanais de réduire de 30 % la consommation d'électricité dans ses usines d'assemblage du nord du pays, afin d'éviter les pénuries d'électricité de l'été dernier, qui ont entraîné une perte de production de plus d'un milliard de dollars.

Une contrainte supplémentaire

Cette demande d'économie d'énergie est une mesure de précaution qui, selon Reuters, a été envoyée à d'autres fabricants. L'idée est d'éviter un black-out total, comme l'an passé.

Le Vietnam, qui attire des entreprises voulant se détacher de l'emprise de la Chine, poussé par les tensions commerciales avec les États-Unis, a vu Apple investir massivement depuis quelques années. Toutefois, les pénuries d'électricité provoquées par la canicule de l'année dernière ont entraîné des pertes de 1,4 milliard de dollars, ce qui a incité le Premier ministre Pham Minh Chinh à assurer aux investisseurs que cela ne se reproduirait pas.



Le pays n'a pas la capacité nucléaire de la France par exemple, et fait donc appel aux centrales à charbon pour près de la moitié de ses besoins, le reste étant produit dans les centrales hydroélectriques, les centrales à gaz et à pétrole.



Au niveau national, les mesures d'économie d'énergie et l'augmentation des importations de charbon visent à prévenir de futures pénuries. Les chambres de commerce étrangères ont appelé à une alimentation électrique fiable, la KoCham de Corée du Sud faisant état de retards dans les investissements dans le domaine des semi-conducteurs en raison des incertitudes liées à l'approvisionnement. Les autorités locales chargées de l'électricité ont exhorté les parcs industriels à mettre en œuvre des mesures d'économie d'électricité. Les détails de la demande adressée à Foxconn, y compris sa durée, n'ont pas été précisés.

Les produits Apple assemblés au Vietnam

Foxconn, dont le nom originel est Hon Hai Precision Industry, exploite plusieurs usines dans le nord du pays, notamment à Bac Giang, où elle assemble des produits Apple, que AirPods, des Apple Watch et des iPad principalement.



Apple devrait produire 20 % des modèles d'iPad et d'Apple Watch ainsi que 65 % des modèles d'AirPods au Viêt Nam d'ici l'année prochaine.