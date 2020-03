Les AirPods Pro sont en promotion sur Amazon (mise à jour : offre épuisée)

L'offre indique que la livraison " Prime " est disponible. Cependant, vu la situation actuelle celle-ci risque de ne pas être respectée, comme Amazon a choisi de se concentrer exclusivement sur les commandes prioritaires . Pour avoir effectué une commande non prioritaire après l'annonce, avec une livraison Prime le colis est arrivé en seulement 48 heures au lieu des 24 heures habituelles. Les AirPods Pro sont disponibles au tarif de 213,25€ sur une durée limitée. Mise à jour - 21h26 : L'offre est épuisée (elle a duré moins de 30 minutes). Nous vous avons redirigé les liens vers une autre réduction.

Apple propose ce soir sur Amazon sa paire d'AirPods Pro à seulement 213,25€ . Il faut l'avouer, le prix est rarement descendu aussi bas . Les AirPods Pro sont équipés de la réduction active du bruit pour un son particulièrement immersif. Les nombreux essais ont tous confirmé que c'est l'une des meilleures du marché. Apple intègre également un mode " Transparence " pour rapidement écouter quelqu'un qui vous parle, sans avoir besoin d'interrompre la musique . Les AirPods Pro sont également résistant s à l'eau et à la transpiration. Les écouteurs haut de gamme d'Apple proposent un accès rapide à la fonctionnalité " Dis Siri ", une possibilité d'interagir avec l'assistant vocal sans toucher à son iPhone. Un avantage pour envoyer un iMessage à vélo ou en marchant !

Apple ne connait pas les réductions sur son Apple Store en ligne, par contre l'entreprise n'hésite pas une seule seconde à en faire via son compte de vendeur sur Amazon. Apple surprend tout le monde ce soir avec cette belle réduction qui vous permet d'économiser 65,75€ par rapport au prix officiel.

