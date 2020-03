Smart Keyboard et Magic Keyboard : les iPad Pro compatibles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Vous êtes nombreux à nous poser la question à propos des nouveaux iPad Pro 2020 : est-ce que le nouveau clavier Magic Keyboard avec trackpad est compatible avec les anciennes tablettes ? De même, est-ce que les anciens accessoires Smart Keyboard sont compatibles avec le nouvel iPad Pro ? Voyons cela en détail.

Smart Keyboard

Première chose, les anciens accessoires Smart Keyboard Folio sont compatibles avec votre nouvel iPad Pro. Vous n’aurez pas à racheter le nouveau clavier à 199€, bien qu’il apporte une découpe spécifique pour le nouveau bloc photo arrière. En fait, le capteur LIDAR sera caché par la coque, mais tout le reste fonctionne san souci. Idéal quand on sait que le Smart Keyboard 2020 ne se distingue que par son logo pomme à l’arrière et des tons plus foncés au niveau des coloris.



Inversement, le nouveau Smart Keyboard Folio est compatible avec l’iPad Pro 2018. Pas les modèles d’avant qui arborent un design tout autre..

Magic keyboard

Quant au Magic Keyboard qui n’est pas encore sorti, il est également compatible avec l’iPad Pro 2018, en plus des nouveaux iPad Pro 2020.

Pour mémoire, ce nouveau périphérique va plus loin que le Smart Keyboard avec des touches rigides rétro-éclairées, une course de frappe de 1 mm seulement et surtout un mécanisme de type ciseaux. Un vrai clavier de type MacBook.



De plus, le Magic Keyboard affiche un port USB-C pour recharger la tablette et libérer un port qui peut servir à brancher une clé ou un écran externe. Sans oublier la possibilité de régler sa position jusqu’à 130 degrés.



Le nouvel accessoire est attendu mois de mai avec des précommandes sur Amazon.

Et pour l’iPad Pro 2020, il commence à 899€.