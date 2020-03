Swift 5.3 apporte le support de Windows et de Linux

Alors que les développeurs peuvent jouer avec Xcode 11.4 qui supporte le langage Swift 5.2 et qu'on a déjà évoqué l'avenir avec Swift 6, voilà que Swift 5.3 fait parler de lui sur le blog officiel.



Swift 5.3 est une version destinée à inclure des améliorations significatives pour la qualité et les performances. De plus, cette version augmentera le nombre de plates-formes sur lesquelles Swift est disponible et pris en charge, notamment en ajoutant la prise en charge de Windows et de distributions Linux supplémentaires. Ces deux points vont permettre d'étendre encore un peu plus la portée de Swift qui a connu une croissance fulgurante depuis sa sortie en 2014.

Swift 5.3 : possibilité de coder sur Windows et Linux !

Pour le moment, Swift 5.3 est encore en développement mais les responsables annoncent les contours de la version ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Par exemple, le 20 avril sera le moment où la branche release sera supprimée et le code sera plus ou moins figé. Seules les demandes justifiées (corrections de bogues, améliorations de diagnostic, améliorations de l'interface SourceKit ou évolutions de langage indispensable) seront acceptées. Pour les changements de langage, elles doivent toujours passer par le processus Swift Evolution qui est garant de la cohérence. Et forcément, à mesure que la version s'approche de la sortie, les critères des modifications acceptées deviendront de plus en plus restrictifs.



Pour les développeurs intéressés, sachez que des builds téléchargeables de Swift 5.3 seront publiés régulièrement dans le cadre des tests d'intégration continue. Une fois le support disponible, des téléchargements d'instantanés seront ajoutés pour les plates-formes nouvellement prises en charge.



Qui se voit déjà développer en Swift sur un PC sous Windows ou Linux ? On ne pourra certainement pas développer une app iOS, en tout cas pas tout de suite, mais c'est un premier pas.



