Chine : Lancement imminent de lunettes capables de détecter le Covid-19

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

3

Les Chinois et la technologie, c'est une grande histoire d'amour. À chaque fois qu'il rencontrent une difficulté, ils essaient de trouver une solution en inventant un nouveau produit révolutionnaire. Depuis quelques semaines la propagation du Covid-19 est moins intense en Chine, grâce notamment au grand confinement de plus d'un mois qui a permis de ralentir le virus. Cependant, des cas persistent et des nouveaux infectés sont détectés tous les jours. Pour protéger la population, une startup vient d'avoir l'idée du siècle !

Des lunettes pour détecter un potentiel cas de Covid-19

Rokid, ce nom ne vous dit rien ? C'est le nom de la startup chinoise qui vient de développer une paire de lunettes connectées capables de détecter une température anormale chez n'importe quelle personne que vous croisez au quotidien. Dans les premiers jours de l'incubation, les premiers symptômes apparaissent et les Chinois ont très rapidement remarqué dès décembre que le premier signe est la hausse de température du corps, puisque celui-ci se bat contre la maladie. C'est justement sur cela que Rokid a décidé de se concentrer. Les lunettes se basent sur de "la réalité thématique augmentée sans contact".

Le fabricant l'assure, vous pouvez être à quelques mètres de la personne et les lunettes seront capables de vous dire très rapidement si cette personne est potentiellement concernée par le virus Covid-19.

L'autonomie est de plusieurs heures et elles sont compatibles avec le port d'un masque. C'est juste que le masque et de grosses lunettes comme vous le voyez sur la photo risque de ne pas rassurer le gouvernement chinois sur le taux de réussite de la reconnaissance faciale.



La startup n'hésite pas à le dire, ce système est révolutionnaire (mais pas fiable à 100%), il permet de "scanner" une centaine de personnes en seulement 2 minutes grâce à la caméra installée au-dessus de votre oreille gauche.

Sur une échelle, vous pouvez voir en quelques secondes le résultat du scan. L'utilisateur reçoit également une alerte quand il s'approche d'une personne avec une température excessive.

Rokid informe que même si ses lunettes "Anti Covid-19" paraissent épaisses, elles ne font que 100 grammes et se rapproche des lunettes de soleil, ce qui ne choquera pas si vous les portez dans la rue.

Chose assez étrange dans la déclaration du fabricant, les lunettes enregistrent des données quand elles détectent quelqu'un qui a une température jugée anormale. Un système de reconnaissance faciale est également inclus, ce qui laisse penser que les données sont après envoyées vers le fabricant qui doit les partager au gouvernement chinois. Oui parce qu'en Chine ce genre de situation est banale malheureusement...