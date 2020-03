Insolite : Xiaomi annonce une TV 4K HDR10+ 65" pour seulement 549€

Il y a 43 min (Màj il y a 41 min)

Julien Russo

5

On savait que Xiaomi était très compétitif sur les tarifs, mais à ce point on est choqué. La firme chinoise a annoncé la Mi TV 4S, une télévision avec un écran 4K en HDR10+ avec une taille de 65". En général une TV avec ces caractéristiques vaut plus de 1500€ chez la majorité des concurrents.

Disponible en France dès le mois de juin

Incroyable. Aujourd'hui a eu lieu la présentation des Xiaomi Mi 10 et pendant la conférence la marque en a profité pour présenter un nouveau modèle de TV. Il s'agit de la Mi TV 4S, un design simple, mais haut de gamme avec un contour et un arrière en métal. Les bords sont quasiment invisibles ce qui donne une sensation d'immersion.

La nouvelle TV de Xiaomi peut s'accrocher directement à un mur ou s'installer sur des pieds que vous fournit le fabricant dans le pack.

La Mi TV 4S sera livrée avec Android 9.0 Pie, ce qui promet les applications les plus tendances comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Vidéo... Tout ce dont un utilisateur aurait besoin s'il ne branchait pas une Chromecast ou une Apple TV. Elle intègre aussi la possibilité de caster des contenus provenant d'appareil Android.

Elle a 3 ports HDMI de disponibles, jusqu'à 3 ports USB et elle est capable de se connecter via un réseau WiFi 2,4 GHz et 5 GHz si vous ne pouvez pas la connecter en câble Ethernet (ce qui reste recommandé).

Au-delà de l'aspect connectivité et logiciel, ce nouveau téléviseur a de sérieux atouts au niveau de l'image.

Séduisante avec sa taille de 65 pouces (165cm) elle intègre la 4K HDR10+ avec une définition Ultra HD de 3 840 x 2 160 px. Qu'est-ce qu'a de plus ce sous-format d'HDR par rapport aux autres ? Considérez cette déclinaison comme l'une des plus dynamiques par rapport aux autres HDR, la calibration s’effectue image par image. La qualité d'image et la précision des couleurs est "époustouflante" et le contraste est l'un des meilleurs proposé actuellement. Xiaomi savait que cet argument allait faire toute la différence pour s'imposer face aux concurrents.



Côté audio la Mi TV 4S a aussi des avantages comme sa paire d'enceintes de 2 x 10 W ainsi que la compatibilité aux contenus Dolby Audio et dts-HD. Même si le son sera d'une bonne qualité, une barre de son ou une enceinte sera la bienvenue pour les plus exigeants.

La télécommande se connectera en Bluetooth. Elle aura un bouton d'accès rapide à la barre de Google qui permet de rechercher en vocal un film, une émission TV, une VOD... Énorme avantage, elle aura le bouton Netflix et à côté... le bouton Amazon Prime Vidéo !



La Mi TV 4S débarque dans plusieurs magasins Mi Store dans le monde à partir du mois de juin. Elle sera proposée au tarif incroyable de 549€ pour la première semaine de commercialisation, puis passera au prix de 649€. Xiaomi proposera également un pack incluant la TV, une ampoule connectée, des écouteurs true wireless, un purificateur d'air et un routeur pour seulement 699€.

Il n'y a pour l'instant pas encore de date précise du lancement, mais l'information ne devrait pas tarder.

Je ne sais pas pour vous, mais nous notre rappel est déjà prêt pour le 1er juin !



Source : Communiqué de presse de Xiaomi