Zoom pour iOS partage vos données avec Facebook

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

1

Si vous êtes déjà dans le monde du travail, ou que vous travaillez sur un projet, peut-être avez-vous déjà entendu parler d'une application du nom de ZOOM Cloud Meetings (v4.6.8, 114 Mo, iOS 8.0) permettant une visioconférence avec plusieurs personnes, ainsi que des interactions en direct.



L'outil comme à être une alternative plausible pour les professionnels, et quitte doucement mais sûrement Skype ou Hangouts pour privilégier ce dernier.



Il faut dire que l'application est simple d'utilisation, et permet d'animer une réunion tout en étant chez soi ou à distance. Un programme parfait pour faire face à la pandémie actuelle et la hausse du télétravail. Seulement, cette dernière semble faire face à une nouvelle polémique...

Zoom partage les données à Facebook, même si vous n'en êtes pas membre

Quelques mois en arrière, l'application faisait déjà parler d'elle à cause d'un gros problème de sécurité qui permettait l'activation à distance de la webcam de l'ordinateur...



Mais, cette fois-ci, l'outil va encore plus loin : selon l'analyse du trafic réseau réalisée par Motherboard, Zoom envoie des données à Facebook sans mentionner la pratique dans sa politique de confidentialité.



Ainsi, les données concernent quel appareil l'utilisateur utilise, quel opérateur, quelle ville il est et de quel fuseau horaire il se connecte, et ce, même si vous n'avez pas de compte sur le réseau social.



Source

Télécharger l'app gratuite ZOOM Cloud Meetings