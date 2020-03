Test du Linksys Velop : le premier système Wi-Fi Mesh compatible HomeKit

Il y a 3 heures

Enzo Valvasori

Réagir

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter et tester le Système Wi-Fi Multiroom Intelligent Mesh™ double bande Linksys Velop (pack de 2). Il s'agit d'un accessoire pratique pour étendre les capacités WiFi à son domicile, le tout piloté par HomeKit d'Apple.

Qu'est-ce qu'un système Wi-Fi Mesh ?

Le but de ce type de système est avant tout de couvrir un maximum une zone. Un système mesh c’est donc plusieurs appareils (2, 3, 5, 10…), qui vont être disséminés dans toute votre maison. Chacun a sa couverture propre, mais tous ont le même nom de réseau Wi-Fi. Ainsi quand vous arrivez au bout de la couverture de l’un, l’autre prend le relais.

Ce type de système est à la mode en ce moment car les constructeurs se sont aperçus qu'il valait mieux couvrir une zone large équitablement que de donner qu'un seul point d'accès avec toute la puissance du réseau.

Présentation du Linksys Velop

Le Linskys Velop est un système de Wi-Fi Mesh, permettant d'étendre votre connexion Wi-Fi dans toute votre maison, et d'ajouter plusieurs fonctionnalités de gestion.

Linksys a également sa propre application dédiée pour faciliter d'administration de votre réseau, et de vos appareils.



A l'heure actuelle, c’est le premier routeur compatible HomeKit. C'est-à-dire qu'il permet d'accéder à tous vos appareils HomeKit en dehors de votre domicile, même sans HomePod ou iPad à la maison.

Contenu du coffet

2 Linksys Velop

2 câbles d'aimentations

1 câble ethernet (RJ45)

Mise en route du système

La mise en route du Système Wi-Fi Mesh Dual Band Linksys Velop est très simple !



Il vous suffit de connecter votre première borne Velop à une prise murale, et de connecter le câble ethernet à votre routeur (box) pour lui donner accès à internet.

Patientez jusqu'à ce que votre borne Velop indique un voyant violet. Quand c'est bon, vous devrez ouvrir l'application Linksys pour terminer la configuration de votre borne.



Une fois la première borne installée, placez la seconde dans une pièce intermédiaire qui permettra de couvrir la plus large zone possible dans votre domicile Si vous placez le second module trop loin du premier, le réseau pourrait ne pas être optimal.



Cette fois-ci, pas besoin de câble ethernet, branchez simplement le câble d'alimentation et patientez jusqu'à ce que le voyant de la borne devienne violet.

Ensuite réouvrez l'application, et terminez la configuration de votre second velop.



Il vous sera demandé de choisir un nom et un mot de passe pour votre nouveau réseau Wi-Fi.

L'application Linksys

Tableau de bord

Dès l'ouverture de l'application, après avoir configuré votre nouveau réseau maillé, vous tomberez sur le tableau de bord.



Cet écran rassemble toutes les informations essentielles concernant votre réseau :

La connexion à internet

Le nombres de périphériques connectés

Un bouton pour configurer votre réseau Wi-Fi

Un bouton pour activer le réseau Wi-Fi dédié aux invités

Un bouton pour activer ou gérer le contrôle parental

Votre liste d'appareils prioritaires





Les différentes possibilités de l'app Linksys

L'application Linksys est très complète, elle rassemble toutes les fonctionnalités basique et avancés pour administrer son réseau, et ajoute même de nouvelles fonctionnalités plutôt sympathiques que l'on ne retrouve sur un panel d'administration de box d'un FAI classique.



Voici les différentes pages de l'application :

Tableau de bord

Périphériques

Paramètres Wi-Fi

Accès des invités

Test de vitesse

Contrôle parental

Gestion de la priorité

Notifications

Paramètre avancés



Les fonctionnalités qui ont attiré notre attention sont : test de vitesse, contrôle parental, gestion de la priorité et l'accès des invités.

En effet ce ne sont pas des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement dans les panels d'administration réseau mais elles s'avèrent en réalité très utiles !



Test de vitesse : Vous pouvez directement tester la vitesse de votre bande passante, et petit bonus : une indication des possibilités d'utilisation en fonction de votre débit descendant.



Contrôle parental : Le contrôle parental peut lui aussi s'avérer très utile si vous ne voulez pas que vos enfant accède à internet à certaines heures de la journée et que vous désirez bloquer l'accès de certains site.



Gestion de la priorité : La gestion de la priorité est elle aussi bien pratique lorsque vous avez beaucoup d'appareils connectés sur votre réseau et que vous souhaitez que certains appareils profitent d'une meilleure connexion.



Accès des invités : L'accès des invités vous permet de créer un second réseau Wi-Fi, avec un nouveau nom et un nouveau mot de passe. La particularité de ce nouveau point d'accès est qu'il ne donne pas accès à tous les appareils de votre réseau standard. Il existe même une fonctionnalité pour rapidement partager le mot de passe à ses amis !









Bilan du test et prix

Au départ la seule chose qui avait attiré notre attention sur ce modèle était cette fameuse compatibilité avec HomeKit... Mais après l'avoir testé, le moins que l'on puisse dire est que c'est un produit très bien pensé, très pratique et qui a remplacé notre répéteur Wi-Fi de chez Orange.



Avec le Linksys Velop nous avons pu continuer à profiter d'un bon signal dans toute la maison, mais nous avons surtout découvert le merveilleux panel d'administration qu'il propose. Quand on voit que certains FAI, en place depuis plus des dizaines d'années n'arrivent pas à nous donner accès à des interfaces administrateurs digne de ce nom, on se rend vraiment compte du potentiel mis en place par Linksys.



En plus de rendre l'administration de son réseau très simple et très rapide, les nombreuses fonctionnalités supplémentaires sont également très appréciables.

Et pour finir la compatibilité HomeKit confirme qu'il vaut mieux s'orienter sur ce modèle que sur un autre système de Wi-Fi Mesh concurrent.



Pour profiter de tout cela, comptez 159€ sur Amazon pour une paire de Velop.



Notre avis sur "Velop" ( Linksys )