L'animateur du Today Show sur NBC travaille à distance avec un iPad et deux iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

Que vous soyez dans un bureau, un studio de radio ou une émission de télévision, le mot d'ordre en ce moment est "télétravail". Très souvent le travail à distance se fait avec les appareils personnels ou avec des appareils qui ne sont pas forcément réputés pour être professionnels. C'est le cas de l'émission Today Show sur NBC ou son présentateur météo Al Roker présente le bulletin depuis son jardin !

Décryptage de cette présentation météo un peu spéciale...

Avec le Coronavirus qui sévit aux États-Unis, toutes les entreprises obligent leur employé à travailler chez eux. C'est le cas de Al Roker qui est le fidèle présentateur météo de l'émission "Today Show" diffusée sur la chaine américaine NBC. Chaque jour il présente la météo depuis les studios de la chaine, mais exceptionnellement depuis vendredi dernier, il fait son bulletin depuis son domicile dans son jardin.

Il a révélé dans un tweet que pour réaliser son intervention à la télévision, il utilise deux iPhone et un iPad.

Les téléspectateurs de NBC n'y ont vu que du feu puisque cela a été passé à l'antenne comme une intervention à l'extérieur (la chaine en fait de temps en temps). La qualité vidéo de l'iPhone a tellement été excellente que personne n'avait deviné le dispositif exceptionnel d'Al Roker. Celui-ci utilise un iPhone 11 Pro pour se filmer quand le second iPhone sert de "retour" pour savoir à quel moment il est à l'antenne.

Pour diffuser le flux en direct, il passe par l'application LiveU, une célèbre app qui est mondialement reconnue pour sa fiabilité de diffusion. Bien sûr, il faut que derrière la connexion est un débit montant adéquate.

Le présentateur météo a saisi dans l'application les données du serveur de NBC et a fait quelques essais avant de se lancer dans le direct.



Pour résumer : Un iPhone 11 Pro sert à filmer et à transmettre le flux, un autre iPhone installé à côté permet de donner le rendu et l'iPad sert de prompteur. Pour le son, Al Roker a utilisé une combinaison d'un microphone Sennheiser et du matériel iRig. Ah... N'oublions pas aussi le panneau lumineux LED.

Des conditions inhabituelles, mais qui ont malgré tout permis au présentateur d'assurer son bulletin comme s'il était en studio !