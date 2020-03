Bons plans iOS : Euclidean Lands, Hydropuzzle, 4tomatic

Il y a 42 min (Màj il y a 42 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 8 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Euclidean Lands, Hydropuzzle, 4tomatic. L'occasion d'économiser 49,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

4tomatic (App, iPhone, v1.6, 15 Mo, iOS 10.0, ThirtyFive Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



4tomatic est une application photobooth avec appareil photo qui vous permet de prendre des photos en mode "quatre images".



Démarrez l'application et appuyez sur le déclencheur en bas, 4 photos sont automatiquement prises. Regardez bien les signaux lumineux à l’écran et faites bonne figure !



Une fois les 4 photos prises, elles sont imprimées avec une animation.



Les + : Possibilité de personnaliser le cadre Télécharger l'app gratuite 4tomatic





JEUX GRATUITS iOS :

SIMULACRA (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.51, 604 Mo, iOS 9.3, Kaigan Games OÜ) passe de 5,49 € à gratuit.



SIMULACRA se déroule au sein d'un téléphone et pourrait s'apparenter au jeu A Normal Lost Phone : le but de ce nouveau jeu étant d'enquêter sur la disparition d'une personne, et plus particulièrement une femme se nommant Anna.



Il faudra ainsi se rendre dans les différentes applications utilisées par Anna, mais également ses photos, ses vidéos et ses messages. Les premières critiques sont unanimes, le jeu est excellent et le scénario frôle l'excellence. Malheureusement pour le moment, le jeu n'est disponible qu'en anglais, espérons une rapide mise à jour qui corrigera cela !



Les + : Un casse-tête prenant

Tout se passe dans un téléphone Télécharger le jeu gratuit SIMULACRA





True Horror (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 474 Mo, iOS 11.0, Mohammed Alsharefee) passe de 3,49 € à gratuit.



Survivez à la menace toujours inconnue qui se cache dans tous les coins alors que vous essayez de découvrir la vérité derrière les horreurs auxquelles vous êtes confrontés.



Dans une maison qui a été touchée par des présences démoniaques, vit une famille qui ne peut pas quitter son domicile et où se produisent des choses horribles qu'on ne peut imaginer.



Le tout premier jeu vidéo qui utilise la reconnaissance vocale, la caméra et la réalité augmentée en un seul jeu.



Les + : Préparez-vous à avoir peur... Télécharger le jeu gratuit True Horror





Alphaputt (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.1, 546 Mo, iOS 10.0, Sennep) passe de 5,49 € à gratuit.

Alphaputt est ce bel endroit où la typographie rencontre le mini-golf. Trou après trou, parcourez le terrain des mots en déclinant toutes les lettres de l’alphabet avec vos amis.



Alphaputt propose un jeu de mini-golf magnifique, en 3D isométrique et avec une tonne de surprises comme des ovnis ou des aspirateurs. Télécharger le jeu gratuit Alphaputt





btw (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.1, 22 Mo, iOS 10.0, Alexandr Kozlov) passe de 1,09 € à gratuit.



btw vous demande de trouver le seul vrai chemin vers la sortie. Des cercles noirs et blancs sont stratégiquement placés parmi les champs carrés.



C'est à vous de changer la lumière et de guider la ligne à travers chaque cercle avant d'atteindre la sortie. Si vous vous reculez dans un coin, vous pouvez réinitialiser et réessayer.



Les + : 88 niveaux Télécharger le jeu gratuit btw





Hydropuzzle (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v2.3, 41 Mo, iOS 9.0, Przemyslaw Sobstel) passe de 2,29 € à gratuit.



Une histoire intrigante, des énigmes prenantes pour une expérience unique, c'est ce que propose le jeu Hydropuzzle.



Une vague de chaleur estivale, une ville entière à court d'eau, un professeur énigmatique, un médecin diabolique... Comment toutes ces choses se connectent-elles? Où est passée l'eau? Pourrez-vous résoudre le mystère?



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Hydropuzzle





Incredible Dot (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.0, 30 Mo, iOS 10.3, Andreas Schneider) passe de 1,09 € à gratuit.



Jusqu'où pourrez-vous sauter? Incredible Dot est un jeu de saut sans fin vraiment unique. Sautez et volez à travers des mondes colorés et essayez d'atteindre la ligne suivante.



Débloquez et découvrez de nouveaux mondes et de nouveaux costumes, ramassez pièces et clés pour ouvrir des portes vers des mondes bonus cachés.



Les + : Un concept simple mais fun Télécharger le jeu gratuit Incredible Dot





Cat Quest (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.3, 268 Mo, iOS 8.0, The Gentlebros.) passe de 2,29 € à gratuit.



Bondis à pattes jointes dans cette aventure pleine de dragons, de magie et de matous. Pourchasse le vilain Drakoth et pars à la rescousse de ta sœur prise en otage ! Explore le vaste monde de Felingard et risque ton pelage dans ses donjons à la recherche d'un butin épique ; tends la patte à une myriade de personnages pelucheux sur une flopée de quêtes secondaires.



Trailer :

Télécharger le jeu gratuit Cat Quest





Takoway (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.7, 368 Mo, iOS 9.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 3,49 € à gratuit.



Un jeu de casse-têtes en perspective qui sont aussi difficiles qu'adorables.



Suis Tako la pieuvre à six tentacules dans ce jeu de casse-têtes en perspective alors qu'elle s'échappe pour trouver sa place dans le monde. Alterne entre les différentes perspectives et lie-toi d'amitié avec des créatures marines excentriques qui t'aideront à parcourir d'étranges terrains.



Six tentacules, deux mondes, un seul objectif. Télécharger le jeu gratuit Takoway





PROMOS iOS :

Euclidean Skies (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 402 Mo, iOS 11.0, kunabi brother GmbH) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Euclidean Skies associe une splendide architecture et des mouvements rotatifs dans un univers à base de puzzles casse-tête.



Le principe du jeu porte sur les glissements et les rotations, amenant le joueur à réfléchir aux superbes structures de plusieurs points de vue simultanément.



Avec le spectaculaire mode AR*, de fantastiques châteaux flotteront jusque dans ton salon, juste sous tes yeux.



Fais pivoter l'architecture dans tous les sens pour déjouer les plans des ennemis et fais progresser l'héroïne jusqu'aux sorties des 40 jolis niveaux. Télécharger Euclidean Skies à 0,49 €





Nightgate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.2, 160 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 4,49 € à 0,99 €.



Durant l'année 2398, après une guerre mondiale, un réseau d'ordinateurs intelligents connus sous le nom Nightgate, est la dernière forme de vie restante sur Terre. Faites votre chemin à travers 50 puzzles artisanaux et spatiaux. Évitez les ennemis, esquivez les balles et manipulez le temps lorsque vous explorez ce qui se trouve au-delà des paysages numériques de Nightgate.



Un jeu sans équivalent sur l'App Store, à tester !



Les + : Relaxant

Addictif

Unique Télécharger Nightgate à 0,99 €





Euclidean Lands (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.4, 355 Mo, iOS 8.0, kunabi brother GmbH) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Euclidean Lands fait partie des belles surprises de la semaine avec un concept proche de Monument Valley, du Rubik's Cube et de Hitman Go à la fois. Ici, les puzzles repoussent les limites classiques avec une mécanique originale composée de déplacement du héros, de mouvements rotatifs de l'environnement à la Rubik's Cube et de stratégie pour se défaire d'ennemis. Une réussite tant esthétique que technique avec un résultat parfaitement adapté à l'iPhone et à l'iPad.



Aperçu de Euclidean Lands

Impressionné ? Euclidean Lands a été réalisé avec le moteur Unity et bien que ses influences soient claires, y jouer procure un sentiment unique, surtout parce qu'il vous oblige à penser différemment. Il ne suffit pas de savoir comment se rendre à la sortie, mais vous devez également éviter les attaques ennemies et découvrir comment se débarrasser des méchants, ce qui relève la difficulté. Télécharger Euclidean Lands à 0,49 €