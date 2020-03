Huawei Music : le chinois part à la conquête de Spotify et Apple Music

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

En faisant l'annonce de sa nouvelle gamme de smartphones P40, Huawei a également dévoilé quelques surprises, dont notamment son équivalence à Siri, l'assistant vocal Celia, MeeTime qui n'est autre qu'une équivalence à FaceTime, ainsi que la mise en place de Qwant comme moteur de recherche. Avec ces différentes nouveautés, une autre fait parler d'elle : Huawei Music.



Vous l'aurez compris, on parle d'un service de streaming musical qui va venir concurrencer les acteurs présents sur le marché.



Au total, on retrouve plus de 50 millions de titres à écouter et 1,2 million d’albums.

Huawei lance son propre service de streaming

Pour attirer les utilisateurs, le géant chinois a mis en place les différentes fonctionnalités qu'on peut déjà retrouver chez Spotify ou encore Apple Music. Radios, playlists, actualités des artistes favoris, c'est simple, mais efficace...



Pour se démarquer, Huawei propose des playlists créées pour les possesseurs d'une montre connectée de la firme, mais également le Party Mode. Celui-ci connecte les smartphones Huawei ensemble pour jouer la même chanson et donc de profiter d'un son plus présent.



Concernant le tarif, c'est la même chose que du côté de ses concurrents avec une facturation de 9,99 euros/mois, dont trois mois d’essai gratuit, avec une qualité de son supérieur à Spotify (640 kbit/s contre 256 kbit/s).