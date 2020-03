Une catastrophe en vue pour l'action AAPL si l'iPhone 12 est repoussé à 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

8

Apple est en difficulté depuis le début de l'année. La firme a eu le droit à une production au ralenti qui a provoqué des stocks très limités et une baisse des ventes aux États-Unis et à l'international à cause du confinement. On pourrait penser que le pire est déjà passé, mais d'après les analyses de Wedbush, la vraie catastrophe pourrait avoir lieu en... bourse.

Il y a un sujet sensible qui inquiète les investisseurs d'Apple

Quand on investit beaucoup d'argents sur une entreprise, on observe de près la situation économique de celle-ci. On décrypte minutieusement ce qui pourrait lui faire gagner de l'argent et en faire perdre.

En ce moment la firme de Cupertino n'a pas très bonne image en bourse suite à son activité fortement impactée par le Covid-19. Si la production dans les usines chinoises revient progressivement à la normale après une horrible période, ce qui inquiète aujourd'hui ce sont les ventes, mais surtout la date de sortie de l'iPhone 12.



Chaque année, Apple sort son smartphone star vers fin septembre, voire au plus tard début octobre. À cause de la pandémie, les investisseurs craignent que la firme de Cupertino soit dans l'obligation de repousser l'iPhone 12 à l'année prochaine.

Ce que pourrait aussi faire Apple pour répondre à la forte demande, c'est de réduire les pays de lancement pour constituer des stocks plus importants dans les pays où Apple choisit de proposer son iPhone 12 en premier.

Dans cette stratégie évoquée par Wedbush, Apple pourrait repousser la sortie de l'iPhone pour les Chinois. La firme californienne réalise de bonnes ventes en Chine, mais pas au niveau de certains pays européens ou même des États-Unis. On imagine même qu'Apple pourrait exclure d'autres pays pour le lancement officiel.



Les analystes Wedbush déclarent dans un rapport : "Dans le pire des cas : La chaîne d'approvisionnement atteindra sa pleine capacité en juin ; le lancement de l'iPhone 5G pour l'automne repousse les fêtes de fin d'année au milieu de l'année fiscale 21 et la normalisation de la trajectoire de la demande des consommateurs américains et européens n'interviendra pas avant décembre, alors que la demande rebondit dans toute la Chine, mais la destruction de la demande (pas de téléphone 5G) est évidente dans cette région clé.

Résumé : la chaîne d'approvisionnement est à pleine capacité jusqu'en juin, le lancement de l'iPhone 5G est retardé au-delà des fêtes de fin d'année, et la destruction de la demande en Chine est pire que prévu en l'absence de téléphone 5G sur le marché. L'iPhone à bas prix sera lancé en juin/juillet."



Tim Cook et le reste de l'équipe de direction le savent, retarder l'iPhone 12, c'est un risque d'anéantir tous les objectifs fixés sur le chiffre d'affaires annuel. Il y a probablement des mesures qui sont déjà prises ou qui vont être prises de manières imminentes par les dirigeants d'Apple.

De multiples rapports ces dernières semaines ont affirmé que l'iPhone 12 serait en retard par rapport au calendrier d'Apple. Le dernier rapport publié aujourd'hui par Bloomberg se veut lui plus rassurant en déclarant que certes il y aura des retards de lancements en fin d'année, mais l'iPhone 12 ne sera pas concerné, puisque visiblement c'est la priorité d'Apple !



Source