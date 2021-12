L'action AAPL à 210$ l'an prochain grâce à l'iPhone SE 5G ?

Il y a 3 heures

iPhone

Alban Martin

Réagir



Selon les rumeurs, Apple lancerait un troisième iPhone SE au cours du premier semestre de 2022, avec notamment une prise en charge de la 5G. Selon les analystes de J.P. Morgan, ce téléphone "a le potentiel d'attirer plus d'un milliard d'utilisateurs Android non premium."

Un attrape-client sans précédent pour Apple ?

Dans cette analyse de la banque d'investissement relayée par Reuters, l'iPhone SE 3 pourrait faire "switcher" près de 1,4 milliard d'utilisateurs Android et environ 300 millions d'utilisateurs d'anciens modèles d'iPhone.

Samik Chatterjee, l'analyste en charge de ce rapport, a indiqué :

Le programme de reprise d'Apple pour les non-iPhones n'est certes pas aussi attractif que les valeurs de reprise de l'iPhone, il pourrait néanmoins conduire à une fourchette de prix de départ moyen de 269 à 399 dollars pour l'iPhone SE 5G, ce qui reste très compétitif.

Dans une note séparée, J.P.Morgan a déclaré que la demande des consommateurs pour des modèles 5G devrait rester forte et est même une priorité actuellement.



Les rumeurs parlent d'un iPhone SE 3 qui conserverait le même design que le modèle actuel, soit une sorte d'iPhone 8 avec un écran LCD de 4,7 pouces, une puce A15 et donc un modem 5G.



Les analystes de J.P. Morgan disent également que pour l'exercice 2022, ils s'attendent à une hausse des ventes unitaires d'iPhone SE à 30 millions d'unités et des prévisions de livraisons annuelles d'iPhone à 250 millions d'unités, soit 10 millions de plus qu'un an auparavant. De quoi faire monter l'action AAPL à 210$ d'ici le mois de juin, alors même qu'Apple est actuellement à près de 180$, soit son plus haut historique (sans compter les splits précédents, évidemment).



Tout cela sera à vérifier car les concurrents Android poussent fort sur la 5G dans leurs entrées de gamme avec des marques comme Realme, OnePlus, Motorola, Samsung et autres qui affichent des prix très bas.



Qui attend un iPhone SE 5G parmi vous ?