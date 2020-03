iFixit démonte l'iPad Pro 2020

Il y a 1 heure (Màj il y a 22 min)

Julien Russo

Réagir

Comme à chaque sortie de nouveau produit Apple, les membres de l'équipe iFixit ne peuvent pas s'empêcher d'investiguer dans les entrailles de l'appareil. À l'occasion de la commercialisation de l'iPad Pro 2020, ils ont décidé de démonter la nouvelle tablette pour vérifier les différences par rapport à la génération précédente qui date de deux ans.

Découvrez l'intérieur de l'iPad Pro 2020

Vous avez pu le voir dans notre comparatif publié hier matin, l'iPad Pro 2018 et celui de 2020 ont énormément de points communs, que ça soit au niveau du design, mais aussi des caractéristiques.

Comme d'habitude l'ouverture de la tablette n'a pas été facile, en même temps iFixit est habitué puisque chaque année Apple ne fait rien pour améliorer l'accessibilité aux composants. Il faut dire que c'est loin d'être l'objectif de la pomme !



Pour accéder à l’intérieur de l'iPad Pro 2020, iFixit procède au chauffage de l'adhésif d'affichage, puis à une ouverture de force en écartant avec un outil chaque côté de l'iPad. Avec ce système, la tablette ne fait pas de résistance et semble s'ouvrir rapidement.

Chaque composant est minutieusement observé par l'équipe qui en déduit que l'intérieur est très similaire à la version 2018, cependant il y a plusieurs choses qu'Apple a modifiées comme le module caméra qui embarque maintenant un grand-angle et un ultra-grand angle pour vos photos et vidéos.



Comme vous pouvez le constater, les capteurs photo et le scanner LiDAR ne font qu'un.

On peut également apercevoir qu'Apple a mis une très grande batterie qui se divise en deux parties, elle fait au total 36,59 Wh.

iFixit a également étudié la nouvelle puce qui fait tant parler d'elle, il s'agit de la A12Z Bionic. Elle possède 8 coeurs graphiques, ce qui permet des performances fluides pour les tâches les plus exigeantes en ressource comme le montage vidéo 4K ou la réalité augmentée. L'A12Z est accompagné de 6 Go de RAM.



Le démontage a été poussé plus loin en regardant dans une pièce sombre comment fonctionnait le scanner LiDAR. Il a été révélé que celui-ci utilise moins de projections que la caméra TrueDepth qu'on retrouve dans l'encoche de l'iPhone et la partie supérieure de l'iPad Pro pour le Face ID. Malgré tout, cela ne veut pas dire que c'est un point faible. Les premiers essais autour de la réalité augmentée avec le scanner LiDAR sont bluffants.

Le seul bon point qui facilite la réparation, c'est l'USB-C

Rien n'est fait pour rendre la réparation accessible. On peut le constater à de multiples reprises lors du démontage de certains composants, les sous-traitants mettent une tonne de colle.

Cependant, bonne surprise remarquée, la firme de Cupertino a fortement facilité la réparation de l'USB-C. D'ailleurs iFixit déclare : "Nous sommes soulagés de constater que le port USB-C est encore modulaire".



Comme à la fin de chaque vidéo, pour ne pas changer la tradition, iFixit attribue une note de réparation. En général, la moyenne d'Apple est très basse face à certains de ses concurrents, cette fois-ci encore elle n'augmentera pas, puisque l'iPad Pro 2020 recueille 3/10.