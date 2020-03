OnePlus 8 5G : conférence en ligne le 14 avril

Il y a 1 heure

Alban Martin

La marque chinoise OnePlus annonce enfin une date officielle pour sa prochaine gamme de flagships : la série OnePlus 8. Elle sera lancée le 14 avril 2020 lors d’un évènement en ligne, après avoir été repoussée trois fois au vu des circonstances mondiales actuelles.



Comme à son habitude, OnePlus sort un smartphone tous les 6 mois, voire moins. L'an dernier, nous avons eu droit au OnePlus 7 en mai puis le OnePlus 7T en septembre. Après l'intronisation d'un écran Fluid AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, OnePlus continue d’améliorer son expérience « fast & smooth » en apportant une gamme intégralement 5G et une dalle 120 Hz. C'est exactement ce qu'on attend sur l'iPhone 12 Pro.

Le OnePlus 8 arrive le 14 avril

Pour se démarquer, OnePlus a toujours eu pour objectif de fournir l’expérience la plus rapide et la plus fluide possible pour ses utilisateurs sous Android. Un nouvel écran doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sera donc présenté à l'occasion du lancement le 14 avril. Son objectif est d'améliorer l'expérience de visionnage qui devrait être plus fluide et plus immersive. Mais elle sera aussi couplée avec d’autres nouvelles technologies, pour faire encore mieux que Samsung ou Huawei à priori.



Pete Lau, CEO et fondateur de OnePlus a déclaré :

Avec la série OnePlus 8, nous sommes fiers de présenter la gamme de smartphones la plus belle et la plus puissante que nous ayons conçu grâce à la vitesse de la 5G, des écrans à haut taux de rafraîchissement et une performance à l’image de OnePlus. La série OnePlus 8 apportera une expérience véritablement dépourvue de compromis à tous nos utilisateurs, qui n’attendent de nous que le meilleur sur nos smartphones. Il n’y a pas de détail trop petit. OnePlus aspire à fournir la meilleure expérience utilisateur sur tous ses produits.

Trois OnePlus 8 ?

Il dévoile donc quelques infos sur le OnePlus 8, en plus de ce qu'on sait déjà comme la charge sans fil à 30 W, la certification IP68 sur le modèle Pro, une puce Snapdragon 865 et un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels associé à un capteur de 16 mégapixels en ultra grand-angle et à un appareil de 2 mégapixels pour la photo macro. Enfin, la batterie serait de 4 300 mAh. On s'attend à un OnePlus 8, un OnePlus 8 Pro plus grand et un OnePlus 8 Lite qui serait appelé OnePlus 8Z.

Le lancement aura lieu le 14 avril prochain à 17h (heure française) en live sur le site de OnePlus https://www.oneplus.com/launch.