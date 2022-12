La conférence des OnePlus 11 et Buds Pro 2 datée au 7 février 2023

OnePlus a révélé quand elle présentera officiellement ses produits phares pour l'année 2023. L'événement Cloud 11 aura lieu à New Delhi, en Inde, le 7 février prochain. La société présentera plusieurs produits dont le OnePlus 11 5G et les écouteurs OnePlus Buds Pro 2. Il y aura sans doute quelques surprises.

OnePlus Cloud 11

En plus de révéler la date de l'événement, OnePlus a déclaré qu'elle proposerait quelques caractéristiques demandées par les fans pour son prochain smartphone phare. Le OnePlus 11 sera une fois de plus doté du curseur d'alerte de la société, qui offre un moyen facile de basculer entre les modes silencieux, vibreur et alerte. Vous pouvez vous attendre à un partenariat avec Hasselblad pour le système de caméra également. Ces deux fonctionnalités étaient disponibles sur le OnePlus 10 Pro, mais aucune n'était présente sur le 10T, moins cher.

En ce qui concerne les OnePlus Buds Pro 2, la société a déclaré qu'ils offriront "une expérience audio de qualité stéréo avec une clarté cristalline." Un concurrent des AirPods Pro 2 d'Apple.



OnePlus a confirmé qu'il a d'autres choses à présenter, au-delà du smartphone et des écouteurs.



OnePlus, qui a récemment promis quatre ans de mises à jour majeures de l'OS pour certains de ses téléphones 2023, cherchera à faire un coup d'éclat lors de son prochain keynote. Bien que l'éthique initiale de la société ait été de construire des smartphones compétitifs grâce à un rapport qualité / prix imbattable sur le marché, elle s'est rapprochée de la catégorie haut de gamme depuis lors. Le OnePlus 10 Pro, par exemple, coûtait 919 euros au départ, on le trouve actuellement en promotion à 599 euros.



La marque a programmé l'événement pendant une période relativement chargée de l'année. Alors que le CES sera terminé quelques semaines auparavant, OnePlus présentera ses produits phares à peu près au moment où Samsung devrait présenter la gamme Galaxy S23. Sans oublier le MWC 2023 !

