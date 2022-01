Le OnePlus 10 Pro est officiel avec écran 120 Hz et charge 80 W

Il y a 4 heures

Android

Alban Martin

Après Honor et son Magic V, une autre société chinoise dévoile son flagpship 2022. OnePlus a attendu la fin du CES 2022 pour présenter officiellement son OnePlus 10 Pro. Comme attendu, il s'agit d'une vitrine technologique avec un écran LPTO QHD+ rafraichi à 120 Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 1 et charge rapide 80 W. Le tout dans un design enfin différent.

Une nouvelle esthétique pour le OnePlus 10 Pro

Après plusieurs teasers la semaine dernière, OnePlus a présenté en détail son OnePlus 10 Pro. Un modèle unique, malgré un non "Pro" qui laisse suggérer une version moins chère. Mais non.



Cette fois, OnePlus a revu le design de son smartphone, une première depuis longtemps. Si on sent une petite inspiration du Galaxy S21 pour la partie photo, en revanche le OnePlus 10 Pro conserve la signature de la marque avec notamment l’alert slider situé sur la tranche gauche de l’appareil. Le positionnement des boutons reste identique, alors que le bloc photo avec trois capteurs et un flash est plutôt symétrique, toujours ce souci du détail de la marque que l'on retrouve chez Apple notamment. Le OnePlus 10 Pro profite d'une caméra selfie en haut à gauche, de deux haut-parleurs et d'un port USB-C.



Côté interface, OnePlus a intégré la surcouche OxygenOS 12 en Europe, avant le passage à Android 13 qui profitera d'une surcouche commune entre Oppo et OnePlus.

Un appareil photo vraiment professionnel

Une fois n'est pas coutume, c'est la partie photo qui prime avec un partenariat prolongé entre OnePlus et Hasselblad. Vu sur les OnePlus 9, le nouveau bloc revendique plusieurs améliorations avec des capteurs grand angle, ultra grand angle (150°) et téléobjectif respectivement de 48, 50 et 8 megapixels. La première est la solution OnePlus Billion Color qui permet de capturer des images en 10-bits avec une gamme de couleur 25% plus étendue que le DCI-P3, soit 64 fois plus de couleurs capturées que précédemment sur le modèle 8-bits.

Autre élément intéressant, un mode "Pro" permettant des prises de vue en RAW 12-bits, sans oublier un mode RAW+ appliquant le traitement algorithmique de OnePlus par derrière.

Pour les fans d'Instagram, sachez que le OnePlus 10 Pro reçoit également 3 modes "Master Style" conçus par des experts en la matière, des photographes professionnels travaillant avec Hasselblad. Vous trouverez les modes "Serenity" pour les portraits style Yin Chao, "Radiance" pour portraits hyperréalistes à la Ben Thomas et "Emerald" pour les paysages et animaux façon David Peskens.

La vidéo n'est pas en reste

Du côté de la vidéo, OnePlus a ajouté un mode Movie à son OnePlus 10 Pro, qui est un équivalent au mode Cinématique d'Apple. Avec Movie, vous pouvez ajuster l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs avant de filmer, ou même le faire pendant que vous filmez. Le tout est compatible avec le format LOG, idéal pour ne pas altérer l'image avant le montage.

Un écran 120 Hz, encore un !

L’écran du OnePlus 10 Pro affiche une dalle de 6,7 pouces en résolution QHD+, soit un peu plus grand que l'iPhone 13 Pro Max avec lequel il partage un taux de rafraichissement de 120 Hz LTPO, capable donc d'adapter sa vitesse d’affichage de 1 à 120 Hz en fonction du besoin. Malgré cet ajout intéressant pour la fluidité et pour les joueurs, OnePlus promet une autonomie supérieure.

Snapdragon 8 Gen 1

Pour aller plus loin dans la performance, le OnePlus 10 Pro s'offre le dernier né de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, 4 fois plus puissant qu'un Snap 888 du côté du machine learning et 25% plus rapide en GPU. Pour accompagner le SoC, OnePlus a intégré 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Un modem 5G complète la panoplie.

Charge SuperVOOC 80W

Dernier point important du OnePlus 10 Pro, une charge rapide SuperVOOC de 80W, permettant la recharge complète à 100 % en seulement 32 minutes, un exploit sur sa batterie de 5000 mAh. Mieux, la marque fournit le câble et le chargeur dans la boîte.

Prix et date du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro sera commercialisé dès jeudi 13 janvier en Chine, avant d'arriver chez nous vers le mois de mars. On pourra le commander en vert ou en noir.



Comptez 999 yuans (699 euros) pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 5299 yuans (749 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.



Pour être au courant de la sortie en France, consultez la page OnePlus 10 Pro. Le prochain concurrent de l'iPhone est intéressant, mais il devra faire face au Galaxy S22 à venir dès le mois prochain.