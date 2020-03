L'audience des podcasts est en chute libre depuis le début du confinement

Podtrac est spécialisé dans l'étude des statistiques des podcasts. Voici le graphique établi pour les États-Unis. Vous pouvez voir la courbe des téléchargements de podcasts, que ça soit sur Apple Podcasts ou sur les autres apps. Selon Podtrac, la seule thématique en croissance est celle des actualités , boostée en partie par les enceintes connectées comme Amazon Alexa, le HomePod, Google Home... Les utilisateurs de ces enceintes sont plus demandeurs de nouvelles quand il y a une forte actualité.

C'est un coup dur, les podcasts sont abandonné s par des milliers d'utilisateurs depuis que le confinement a touché de nombreux pays dans le monde. Aux États-Unis, l'audience hebdomadaire des podcasts a chuté de 8% la semaine dernière et continue de réduire progressivement . Même si cela ne parait pas énorme au premier coup d'oeil, sur des millions d'Américains, ça devient conséquent pour le secteur. Ce qui est inquiétant c'est qu'il y a énormément de personnes derrière certains podcasts qui peuvent aborder les actualités, le sport, la musique, les news people... Si l'audience chute, les revenus financiers baissent également et ça peut fragiliser les emplois des podcasts ayant de faibles audimats.

Mais que se passe-t-il avec les podcasts ? Newconsumer a relayé vendredi dernier des informations concernant le taux de lecture des podcasts. À cause du confinement les gens restent chez eux en télétravail, ce qui supprime le temps de trajet aller/retour. Fini de prendre la voiture pour aller au travail ou prendre les transports en commun, c'est justement pile dans ces moments-là qu'on écoute les podcasts sur l'app d'Apple ou sur les tonnes d'applications concurrentes !

