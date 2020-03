Bons plans iOS : Super 80s World, Phone Drive, Homo Machina

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 7 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Super 80s World, Phone Drive, Homo Machina. L'occasion d'économiser 60,6€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.6.6, 38 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit.



Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit.



Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace





micro by THIX (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 83 Mo, iOS 9.0) passe de 2,29 € à gratuit.



Créer des bactéries, des virus et des champignons. Mélangez-les. Regardez-les se reproduire, muter, se battre et évoluer.



- observer le phénomène de sélection naturelle

- apprenez la microbiologie de manière innovante

- attributs génétiques modifiables Télécharger l'app gratuite micro by THIX





JEUX GRATUITS iOS :

Alphaputt (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.1, 546 Mo, iOS 10.0, Sennep) passe de 5,49 € à gratuit.

Alphaputt est ce bel endroit où la typographie rencontre le mini-golf. Trou après trou, parcourez le terrain des mots en déclinant toutes les lettres de l’alphabet avec vos amis.



Alphaputt propose un jeu de mini-golf magnifique, en 3D isométrique et avec une tonne de surprises comme des ovnis ou des aspirateurs. Télécharger le jeu gratuit Alphaputt





Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.0.0, 2,4 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Homo Machina (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.6, 568 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à gratuit.



Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste.



Évoluez dans un agencement ingénieux de nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : parvenir, en une trentaine d’étapes à faire tourner cette incroyable usine. Chaque séquence décortique nos petites actions quotidiennes dans un gameplay intuitif et inventif.

Télécharger le jeu gratuit Homo Machina





Holy Potatoes! A Weapon Shop?! (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,4 Go, iOS 8.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 5,49 € à gratuit.



Demande à tes forgerons patates de fabriquer des armes pour les vendre aux héros qui partent accomplir des quêtes. Tu croiseras le chemin de plus de 70 héros patates, tu créeras plus de 200 armes, tu étendras ton activité sur plus de 20 zones loufoques, tu dirigeras 30 forgerons patates farfelus, tu découvriras 10 héros de la légendaires culture pop... et tu adopteras même un chien patate !



Holy Potatoes! A Weapon Shop?! s'inspire de titres tels que Game Dev Story, Weapon Shop De Omasse et Recettear: An Item Shop's Tale. Il propose une nouvelle et fantastique expérience de jeu aux amateurs de ce genre émergent.



Un jeu de gestion nippon traduit en français, ça vaut le détour !



Les + : Une belle simulation Télécharger le jeu gratuit Holy Potatoes! A Weapon Shop?!





Holy Potatoes! A Spy Story?! (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.24, 1,1 Go, iOS 8.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 5,49 € à gratuit.



Holy Potatoes! A Spy Story?! est une simulation déjantée dans laquelle vous gérez votre propre agence d'espions-pommes de terre. Recrutez des agents, entraînez votre fine équipe de patates, mettez au point des équipements, véhicules et gadgets délirants, puis embarquez pour des missions top secret !



Incarnez les jumeaux Rex et Rexa, tous deux farouchement décidés à exploiter leurs talents d'espion pour élucider la mystérieuse disparition de leurs parents. Montrez-vous plus malin et plus rusé que les gardes, fracassez des portes blindées et piratez des systèmes de sécurité ultra-complexes ! Devenez un héros invisible qui se glisse dans l'ombre et fait appel à son intelligence, son charme, sa maîtrise de la furtivité et sa force pour éliminer ses adversaires.

Télécharger le jeu gratuit Holy Potatoes! A Spy Story?!





Holy Potatoes! Were in Space? (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,8 Go, iOS 8.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 7,99 € à gratuit.



Holy Potatoes! We're in Space?! est un jeu d'aventure spatiale avec de la gestion et des combats au tour par tour. Pilote ton propre vaisseau et explore un univers généré aléatoirement et peuplé de dizaines de planètes. Tu y collecteras des ressources et tu croiseras le chemin d'ennemis lors de batailles spatiales intergalactiques.



Rencontre de nombreuses espèces spatiales, comme les carottes cosmiques, les courgettes crétines, les odieux oignons et mêmes des baleines de l'espace ! Participe à d'épiques combats de boss et sauve ton grand-père, Jiji, prisonnier de la maléfique fédération, l'Éclipse.

Télécharger le jeu gratuit Holy Potatoes! Were in Space?





Mini-U: Memoria Dinosaurs (Jeu, Éducation, iPad, v1.0.3, 95 Mo, iOS 5.1.1, PopAppFactory) passe de 2,29 € à gratuit.



Memoria est un jeu d'association visuellement attrayant dont toute la famille peut profiter. Vous pouvez choisir parmi trois tailles de carte différentes: 4x2, 6x4 et 8x5. Les cartes se composent de différents dinosaures dessinés à la main, tous couchés face cachée.



Tout ce que vous avez à faire est de taper pour les retourner et les faire correspondre. Des correspondances correctes entraînent l'affichage et la prononciation du nom du dinosaure.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Mini-U: Memoria Dinosaurs

PROMOS iOS :

STAY: Are you there? (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 670 Mo, iOS 8.0, Plug In Digital) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Une histoire interactive avec plusieurs fins différentes possibles en fonction de vos choix.

Allez-vous l’abandonner à son triste sort ou bien le sauver ? Ou pire… lui faire vivre toutes les fins possibles ?



Lorsque Quinn se réveille tout seul dans une salle fermée à clé avec aucune note à sa disposition à l’exception d’un ordinateur connecté à une salle de tchat, vous devenez son seul rayon d’espoir. Vos choix – et votre réactivité – vont à eux seuls façonner sa tentative d’évasion… ou bien le mener à sa ruine et à une mort prématurée. Télécharger STAY: Are you there? à 1,09 €





Isoland 2: Ashes of Time (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.26, 850 Mo, iOS 8.0, Lilith Games) passe de 2,29 € à 1,99 €.



Isoland 2: Ashes of Time est un jeu de puzzle doté d’une histoire non-linéaire fascinante, de charmantes illustrations 2D faites à la main, de nombreux puzzles éprouvants et de rebondissements uniques.



Outre les nombreuses références de science-fiction et œufs de pâques dissimulés tout au long du jeu, vous découvrirez que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes, la seconde fois que vous traverserez l’histoire. Venez découvrir l’histoire perdue de cette mystérieuse île.



Les + : Le scénario

De nombreux puzzles Télécharger Isoland 2: Ashes of Time à 1,99 €





Baldurs Gate II: EE (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.16, 3,5 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €.



Baldur's Gate II est considéré par certains comme étant le meilleur jeu du monde, toutes époques et tous supports confondus. Même si c'est subjectif, il ne fait aucun doute qu'il fait partie de ces titres intemporels qui ont marqué les mémoires de tous ceux qui y ont joué.



En ce qui concerne son adaptation pour iPad, elle est réussie. Attention, mieux vaut avoir jouer au premier opus pour commencer celui-là car les personnages démarrent à un niveau avancé et possèdent donc de nombreuses compétences et sorts qu'il convient de connaitre pour les utiliser à bon escient.



Les + : Un RPG d'anthologie

Une durée de vie énorme Télécharger Baldurs Gate II: EE à 5,49 €





Super 80s World (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.15, 455 Mo, iOS 9.0, Tap Tap Good, LLC) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Avec Super 80s World, il est question de revenir aux sources des jeux vidéo sur arcade, une décennie détestée par un certain Dr Noid Wormser. Ce dernier veut la détruire mais, évidemment, vous êtes là pour l'en empêcher.



Face au Dr Noid Wormser et son gant bionique, un seul homme peut sauver le monde, Dan Camaro. C'est vous si vous n'aviez pas compris.



Dan, qui est coincé dans cette époque, devra parcourir toutes les années 80 à la recherche de souvenirs spécifiques à cette période comme des cassettes VHS ou des bornes d'arcade (il y a plus de 1700 objets à collectionner) pour vaincre ce maudit docteur.



Les + : La durée de vie

Le scénario Télécharger Super 80s World à 1,09 €