Bons plans iOS : SketchParty TV, ProShot, Homo Machina

Hier à 23:08 (Màj hier à 23:08)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment SketchParty TV, ProShot , Homo Machina. L'occasion d'économiser 31€ !



Applications gratuites iOS :

Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.5.7, 54 Mo, iOS 12.0, Sixbytes PLT) passe de 3,99 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID





SleepMe (App, iPhone / iPad, v1.2, 57 Mo, iOS 14.0, Zoomfer LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Sleep Me vous aide à vous endormir plus rapidement et à mieux dormir grâce à des sons apaisants. Sélectionnez la musique et les sons ambiants qui correspondent à votre humeur.



Choisissez entre des bruits de nature, de ville ou de ventilateur. La possibilité de mélanger différentes musiques et différents sons vous permettra de vraiment apaiser votre esprit.



Les + : Le compagnon de vos nuits





WorkOther (App, iPhone, v1.1.5, 41 Mo, iOS 12.1, XiaoDong Lin) passe de 0,99 € à gratuit. Avez-vous déjà pris la peine de rechercher des entraînements appropriés sur votre montre? Si oui, pourquoi ne pas en créer vous-même? WorkOther vous aide à le faire, vous pouvez créer des entraînements personnalisés dessus et les utiliser sur Apple Watch, ce qui fait de votre Watch le suivi d'entraînement complet.



Une autre caractéristique à mentionner est l'indication de la fréquence cardiaque de combustion des graisses, elle garantit que l'intensité de votre exercice est suffisante pour brûler les graisses, afin d'améliorer l'efficacité de la perte de poids.



Les + : Des entraînements qui vous ressemblent





ProShot (App, iPhone / iPad, v7.20, 13 Mo, iOS 11.2, Rise Up Games) passe de 5,99 € à gratuit. Une application de prise de vue vous donnant un accès total aux réglages manuels tels que : mise au point, exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs, niveau de flash, et plus.



Les + : De nombreux réglages

Les + : De nombreux réglages

Pour les amoureux de la photographie iPhone





Jeux gratuits iOS :

The Ghost Town Treasure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 259 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 1,99 € à gratuit. En tant que chasseur de primes en difficulté et sur le point d'abandonner sa carrière, vous apprenez qu'un butin du plus grand hors-la-loi de l'Ouest est caché près d'une vieille ville minière abandonnée où vous avez grandi.



On dit qu'au-dessus du trésor se cache une horrible malédiction qui hantera quiconque s'en emparera, mais vous ne croyez pas à ces choses.



Les + : Plein de petits puzzles





Alice Piégée au Pays des Merveilles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 377 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 1,99 € à gratuit. Vous voilà dans le rôle de la seule et unique Alice au pays des merveilles. Après avoir quitté les lieux depuis quelques années, vous y revenez à la reception d'une lettre mystérieuse du lapin blanc.



Tout ceci est un prétexte pour une aventure en point & click où il faudra collecter les indices et résoudre les casse-tête pour découvrir les vrais secrets de ce pays romantique.



Le jeu est plutôt accessible avec des puzzles de logique et parfois mathématiques.



Les + : Un conte mythique

Les + : Un conte mythique

Une belle réalisation





Smash the Code (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.6.1, 10 Mo, iOS 13.0, Piotr Sochalewski) passe de 0,99 € à gratuit. Aimez-vous le jeu Mastermind classique? Alors, vous adorerez le jeu Smash the Code.



Vous avez dix tentatives pour deviner un numéro secret à 4 chiffres. Après chaque essai, vous recevez un indice pour voir combien de chiffres vous avez deviné correctement.



Les + : Un style minimaliste

Les + : Un style minimaliste

Jouable seul ou à deux





Homo Machina (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.6, 568 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 2,99 € à gratuit. Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste.



Évoluez dans un agencement ingénieux de nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : parvenir, en une trentaine d'étapes à faire tourner cette incroyable usine. Chaque séquence décortique nos petites actions quotidiennes dans un gameplay intuitif et inventif.





Promotions iOS :

Dwarf Journey (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.12, 347 Mo, iOS 10.0, Orube Game Studio) passe de 3,99 € à 0,99 €. Un aperçu de la mort a poussé le puissant et sage guerrier Gallar à chercher un moyen de continuer à profiter des plaisirs du monde pour l'éternité. Des écrits anciens disent qu'il y a une grotte mystique dans la vallée de l'éternité qui contient une relique perdue capable d'accorder la vie éternelle au courageux qui la trouve. Armé de sa hache et de sa fidèle pioche, Gallar part pour les montagnes du nord à la recherche d'une aventure épique qui pourrait lui coûter la vie, ou la lui garantir pour toujours.



• Explorez des niveaux générés aléatoirement ! Ce jeu de plateforme d'action roguelike offre de nouvelles expériences stimulantes à chaque fois que vous jouez.



• Battez vos ennemis et faites évoluer votre personnage ! Télécharger Dwarf Journey à 0,99 €





SketchParty TV (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v4.5.3, 57 Mo, iOS 12.0, Magnate Interactive Ltd) passe de 6,99 € à 4,99 €. SketchParty TV est le jeu de dessin et de devinette dans le style Pictionary à jouer sur votre iPad et Apple TV!



Vous pourriez acheter un chevalet, un immense bloc de papier et des marqueurs, puis écrire une longue liste de mots et inventer quelques règles, puis essayer de suivre les points et avoir des traces de marqueurs partout sur vos meubles. Mais qui veut faire ça?



OU



Vous pourriez jouer à un jeu de dessin en utilisant des objets que vous avez déjà à la maison, comme votre iPad, votre télévision haute définition, et votre Apple TV. Activez simplement le Mirroring AirPlay, choisissez les côtés, et démarrer une SketchParty. C'est aussi simple que ça!



Les + : Le jeu de référence pour s'amuser en famille ou entre amis