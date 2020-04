Apple met à jour iWork avec dossiers iCloud Drive sur iOS / MacOS et trackpad sur iPadOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Pages, Numbers et autre Keynote viennent de recevoir une mise à jour sur iOS, iPadOS et MacOS pour supporter les dernières nouveautés majeures apportées par iOS 13.4 et MacOS 10.15.4.



Si je vous dit « nouveautés », vous me dites « trackpad et souris sur iPad » et « dossiers partagés dans iCloud Drive » ! Oui, Apple ajoute à posteriori le support de ces nouvelles fonctionnalités apparues la semaine dernière.

iMovie, Pages, Numbers et Keynote reçoivent les dernières nouveautés

Apple explique qu’on peut donc utiliser sa suite iWork sur iPad avec le Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour travailler sur vos documents de façon inédite. Si iPadOS 13.4 est bien disponible, en revanche le Magic Keyboard de l’iPad Pro 2020 ne l’est pas encore.



Autre nouveauté très intéressante, c’est la nouvelle possibilité de iCloud Drive. Pour travailler à plusieurs sur une série de documents, il est désormais possible de partager un dossier en un clic avec iCloud Drive. Requiert iPadOS 13.4 ou iOS 13.4 et MacOS 10.15.4.



Pour le reste, Apple a inclus de nombreuses autres évolutions comme le support du mode hors-ligne qui synchronise vos documents dès que vous retrouverez une connexion Internet.



Enfin, sachez que iMovie est également mis à jour avec les nouveautés liées au trackpad et à la souris sur iPad.

