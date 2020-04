Bons plans iOS : Stardew Valley, New Pixels, Astra

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Stardew Valley, New Pixels, Astra. L'occasion d'économiser 50,8€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

OldBooth (App, iPhone / iPad, v10.0, 57 Mo, iOS 13.0, GetApp) passe de 1,09 € à gratuit.



Voyage dans le temps avec Oldbooth! La simplicité de l´interface te permettra de te transformer en un hippy ou en une dame élégante des années vingt. Les résultats amuseront tes amis, peut-être même jusqu'aux larmes. Plus de 90 styles de masques garantissent de longues heures d´amusement. Selon plus de 3000 recensions à 5 étoiles écrites par des utilisateurs, l´application est addictive. Alors attention, tu auras été prévenu. Amuse-toi bien! Télécharger l'app gratuite OldBooth





Kiwake Alarm Clock (App, iPhone, v3.0, 60 Mo, iOS 12.0) passe de 7,99 € à gratuit.



Un réveil qui s'assure que vous vous réveillez bien le matin et enchainez vos routines en se basant sur vos différentes étapes clés : réveil, douche etc. Une vraie merveille pour ceux qui repoussent le réveil chaque jour.



Les + : Si vous êtes toujours tenté d'appuyer sur le bouton snooze ! Télécharger l'app gratuite Kiwake Alarm Clock





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.6.6, 38 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit.



Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





New Pixels (App, iPhone / iPad, v4.3, 18 Mo, iOS 9.0, Zhang Li) passe de 3,49 € à gratuit.



Vous aimez le pixel art? Il s'agit d'une nouvelle forme de pixel art à découvrir. En utilisant des formes et des couleurs de base et une pincée d'imagination, un petit monde tourbillonne sous le bout de vos doigts.



Partagez votre art avec des amis ou postez-le dans la galerie !



Les + : Parfait pour divertir les petits Télécharger l'app gratuite New Pixels





JEUX GRATUITS iOS :

Homo Machina (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.6, 568 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à gratuit.



Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste.



Évoluez dans un agencement ingénieux de nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : parvenir, en une trentaine d’étapes à faire tourner cette incroyable usine. Chaque séquence décortique nos petites actions quotidiennes dans un gameplay intuitif et inventif.

Télécharger le jeu gratuit Homo Machina





Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.0.0, 2,4 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Astra (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.6, 191 Mo, iOS 7.0, Pablo Molina Garcia) passe de 2,29 € à gratuit.



Que diriez-vous de pouvoir incarnez la déesse de la lumière du jour, Hemera ? À vous de combattre les ténèbres et de découvrir les secrets de l'univers Astra !



Vous l'aurez compris, le jeu se base sur la mythologie dans un jeu d'exploration et d'énigmes !



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Astra





Smash the Code (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.3, 18 Mo, iOS 11.0, Piotr Sochalewski) passe de 1,09 € à gratuit.



Aimez-vous le jeu Mastermind classique? Alors, vous adorerez le jeu Smash the Code.



Vous avez dix tentatives pour deviner un numéro secret à 4 chiffres. Après chaque essai, vous recevez un indice pour voir combien de chiffres vous avez deviné correctement.



Les + : Un style minimaliste

Jouable seul ou à deux Télécharger le jeu gratuit Smash the Code





Peppa Pig : Parc dattractions (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 418 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,29 € à gratuit.



Peppa visite le parc d'attractions et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans de l'émission de télé adoreront cette application inspirée des parcs d'attractions qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés.



Les + : Inclut 8 jeux amusants avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Fais le tour du parc d'attractions en train et récupère puis dépose des passagers Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig : Parc dattractions





PROMOS iOS :

Baldurs Gate II: EE (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.16, 3,5 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €.



Baldur's Gate II est considéré par certains comme étant le meilleur jeu du monde, toutes époques et tous supports confondus. Même si c'est subjectif, il ne fait aucun doute qu'il fait partie de ces titres intemporels qui ont marqué les mémoires de tous ceux qui y ont joué.



En ce qui concerne son adaptation pour iPad, elle est réussie. Attention, mieux vaut avoir jouer au premier opus pour commencer celui-là car les personnages démarrent à un niveau avancé et possèdent donc de nombreuses compétences et sorts qu'il convient de connaitre pour les utiliser à bon escient.



Les + : Un RPG d'anthologie

Une durée de vie énorme Télécharger Baldurs Gate II: EE à 5,49 €





One Hour One Life (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v2.13.0, 165 Mo, iOS 12.1, Wereviz) passe de 5,49 € à 3,49 €.



One Hour One Life est l'adaptation pour appareils iOS du jeu original pour ordinateur de Jason Rohrer. Si vous avez joué à ce titre sur ordinateur, vous retrouverez les adorables graphismes et sons créés par Jason, ainsi que l'objectif passionnant de son ovni vidéoludique : bâtir une civilisation de A à Z en compagnie d'autres joueurs sur d'innombrables générations.



Vous commencez l'aventure en incarnant le bébé d'un autre joueur, ou en tant que jeune maman si aucune mère n'est disponible. Chaque minute qui passe équivaut à une année dans le jeu et l'âge maximum possible est de 60 ans. En effet, toute existence est éphémère, mais vos accomplissements seront transmis à vos enfants et petits-enfants après votre disparition. Télécharger One Hour One Life à 3,49 €





G30 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.2, 78 Mo, iOS 9.0, Kovalov Ivan) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Un labyrinthe de mémoire est une approche unique et minimaliste du jeu de puzzle, où chaque niveau est fabriqué à la main et significatif. C'est l'histoire d'une personne atteinte d'un trouble cognitif qui essaie de se souvenir d'un passé insaisissable - avant que la maladie ne prenne le dessus et que tout s'efface.



Comment vous sentiriez-vous si vous ne pouviez pas reconnaître votre vie, vos proches ou vous-même ? Pourriez-vous trouver une lumière dans le labyrinthe sombre de la conscience humaine ? Vous rappelleriez-vous de l'histoire ?



Les + : Pour les amateurs de puzzle Télécharger G30 à 2,29 €





Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.1, 392 Mo, iOS 7.0, TRIADA Studio) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion temporaire !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Les + : Le concept du jeu Télécharger Shadowmatic à 2,29 €





Kenshō (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.8, 320 Mo, iOS 9.0, FIFTYTWO) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Débute ton voyage à travers un monde irréel où nature, temps et espace s'entremêlent.



De mystérieux évènements se produisent à l'intérieur d'une pièce en ruine. Différentes portes mènent à plusieurs univers composés de magnifiques paysages.



Associe des blocs et relève des défis aux effets visuels riches. Cette enigme addictive dévoilera des lieux à couper le souffle alliant forêts luxuriantes et mers tempêtueuses.



Les + : La bande-originale

Visuellement sublime Télécharger Kenshō à 1,09 €