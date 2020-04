WhatsApp : bientôt possible de connecter un compte sur plusieurs appareils

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

3

Alléluia ! Il est sans conteste l'un des services de messagerie en ligne les plus réputés et les plus populaires dans le monde entier, lui valant notamment un rachat provenant de chez Facebook : l'application WhatsApp Messenger (v2.20.40, 124 Mo, iOS 9.0) continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais également de proposer des nouveautés.



La dernière en date étant attendue, très attendue, puisqu'on parle de l'intégration du fameux mode Sombre d'iOS. Après de longues semaines en bêta, cette dernière a finalement pointé le bout de son nez.



Seulement, les développeurs de la messagerie travailleraient actuellement sur une autre fonctionnalité, et pas des moindres !

WhatsApp : un compte sur plusieurs appareils

Si vous êtes l'un des nombreux utilisateurs de l'application, vous n'êtes pas sans savoir que cette dernière interdit la connexion à un même compte sur plusieurs appareils. Ainsi, si l'on veut se connecter via un autre smartphone, il faudra faire face à la petite barrière de sécurité (logique), mais également se voir déconnecter du précédent appareil.



Une pratique assez frustrante qui pourrait disparaitre selon le site WABetaInfo qui révèle que les développeurs « travaillent actuellement sur une nouvelle fonction permettant d’utiliser le même compte sur différents appareils en même temps ».



En effet, si tel est le cas, les contacts de la personne seront notifiés que celui-ci utilise un second appareil. Si on sait que la fonctionnalité verra le jour sur iOS et Android, on ne sait pas encore quand ce sera le cas.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger