MEISAI : L'application de filtre en réalité augmentée

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

MEISAI c'est une app nouvelle génération de filtres. Elle exploite tout le potentiel de l'ARKit 3 d'Apple et utilise aussi People Occlusion et Motion Capture. Le résultat est impressionnant, puisque vous pouvez ajouter des effets à votre corps ou des effets à l'arrière-plan. Il y a un choix hallucinant de filtres !

MEISAI l'application qui va changer votre impression sur la réalité augmentée

Si Apple mise autant sur la réalité augmentée, c'est qu'il y a des raisons. Il y a une tonne de possibilités avec l'AR comme projeter des objets IKEA dans une pièce, jouer à des jeux, visualiser ce que donnerait un tatouage sur votre bras... Avec l'application MEISAI, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à la réalité augmentée. Celle des filtres sur des vidéos. Dans une démonstration du développeur (mise en avant notamment sur l'App Store), on peut apercevoir deux personnes danser dans un gigantesque entrepôt vide et les filtres qui s'appliquent sur le corps des participants, et en arrière-plan.

Les possibilités sont nombreuses et devraient forcément plaire aux plus addicts des réseaux sociaux.

Dans une autre vidéo, le développeur montre comment son application MEISAI peut s'avérer être intéressante dans les effets en réalité augmentée.

Voici par exemple la vidéo d'une main où la peau devient transparente. Grâce à ARKit 3, il devient facile de faire la différence entre un objet au premier plan et l'arrière-plan. Ce qui est incroyable aussi c'est la précision du contour de la main, comme vous pouvez le constater, l'effet transparent ne déborde pas et reste bien positionné au niveau de la main.



Lorsque vous ouvrez l'application vous avez un choix entre une tonne d'effets spéciaux sous le forme de liste à balayer. Exactement le même principe que sur les applications du type Instagram ou Snapchat.

Le développeur a mis en place également une "grenouille", quand vous appuyez dessus vous avez la possibilité de changer l'arrière plan.

ARKit 3 permet de reconnaitre plusieurs personnes sur la vidéo. L'app est disponible sur iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

