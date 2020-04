Apple soutient et diffusera le concert One World: Together At Home

Face à cette pandémie qui secoue le monde entier, la solidarité, les dons et les mouvements se multiplient pour venir à bout du coronavirus, tout en permettant aux confinés de se divertir.



Une action vient d'être lancée par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et Global Citizen, ou plutôt un concert, qui sera diffusé en direct la semaine prochaine.



One World: Together At Home, c'est son nom, rassemblera Billie Eilish, Elton John ou encore Chris Martin (Coldplay).

Apple fait un don pour le concert One World: Together At Home

Apple, lui, joue les bienfaiteurs puisque ces derniers ont annoncé soutenir ce concert virtuel en faisant un don de 10 millions de dollars. Ils ont également annoncé que le live sera diffusé via ses services, sans préciser de quelle façon, même si on imagine que ce sera via l'application TV ou directement sur le site web officiel.



Bien sûr, la Pomme n'est pas le seul diffuseur, puisqu'on retrouver également Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.



Le concert a été organisé en collaboration avec Lady Gaga et sera présenté par les célèbres Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Diffusion prévue le 18 avril !

