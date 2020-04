Clips : L'application d'Apple reçoit une grosse mise à jour

Après la mise à jour d'iOS 13.4.1, Apple sort en simultané une grosse mise à jour pour son application "Clips" qui est disponible sur l'App Store.

La nouvelle mise à jour est avantageuse à la fois pour les utilisateurs sur iPhone, mais essentiellement pour ceux qui utilisent Clips sur iPadOS. Découvrez toutes les nouveautés qu'apporte la mise à jour.

Clips se met à jour

Si vous ne connaissez pas, Clips propose de créer des vidéos amusantes à partager avec vos proches, mais aussi sur les réseaux sociaux. Apple essaie à travers son application de faire ressortir votre âme de créateur. Avec Clips, c'est de la création vidéo à la portée de tous, l'app se veut pratique, intuitive et facile à utiliser.

L'application propose des filtres comme sur Snapchat ou Instagram, mais également des fonds pour vos selfies !



Pour cette nouvelle version de Clips, les développeurs de la firme californienne ont bien travaillé puisqu'ils ont apporté le support de la souris et du trackpad pour les utilisateurs qui passent par un iPad. Depuis iPadOS 13.4, les développeurs sont invités à mettre à jour leur application pour proposer la compatibilité des souris et des trackpads sur clavier.

Sur ce coup-là, Apple a été réactif et donne l'exemple !



Autre point intéressant de cette mise à jour c'est la facilité de la copie d'une vidéo avec l'ensemble de ses effets.

L'édition des vidéos devient aussi plus facile avec le bouton "Scinder" pour couper en deux n'importe quelle vidéo, vous pourrez également ajouter des animations, autocollants et filtres à chaque partie coupée.

Dans le reste des nouveautés on retrouve des autocollants années 80 pour vos vidéos, il y a également l'ajout de l'affiche "Game Over".

Vous retrouverez également des autocollants Mickey et Minnie avec leurs propres expressions. Le jour du lancement de Disney+ en France, sacré timing quand même !



Dans l'ensemble, Apple explique que les développeurs ont également fortement travaillé autour de la stabilité et des performances de l'application qui était sujette parfois à de petits ralentissements et des crashs (très rare).

Retrouvez toutes les informations sur Clips via la page dédiée sur le site d'Apple.

