Facebook : un mode silence pour couper les notifications

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Facebook s'adapte au confinement comme elle le peut. Aujourd'hui, la firme propose un nouveau Quiet Mode, ou Mode Silence en français, pour couper les notifications du réseau. En tout cas, la plupart des notifications.



Le but ? Se concentrer sur l'essentiel comme la famille et le travail.

Facebook

La pandémie de COVID-19 a forcé les gens du monde entier à s'adapter à de nouvelles routines, à faire face à la solitude, à la perte d'emploi, au chagrin et plus encore. Et c'est difficile pour nous tous de différentes manières, pas seulement physiquement mais mentalement. Pour vous aider, nous partageons des conseils d'experts pour rester en bonne santé, soutenons le travail des organisations de santé mentale et vous donnons des outils pour gérer votre temps sur Facebook.

Ce nouveau mode s'active à la main ou peut être automatisé pour s'activer chaque jour pendant une période donnée. C'est l'équivalent du mode "ne pas déranger" sur iOS mais limité à l'app Facebook. Si vous l'utilisez, un message vous indiquera que vous êtes en mode silencieux à chaque ouverture de l'appli. Et comme le but de Facebook est de vous tenir accroché, un bouton permettra facilement de désactiver ce mode.



En outre, le réseau social ajoute des raccourcis vers les paramètres de notifications et vers les préférences du flux d'actualités pour mieux contrôler votre consommation du service et le contenu qui y figure.



Le mode silence est en déploiement progressif à partir d'aujourd’hui sur iOS et Android. Il est caché dans le menu "..." dans la section « Votre temps passé sur Facebook ». d



Pour le reste, à savoir des conseils pour garder une bonne santé et le moral, reportez-vous à la publication de la firme de Zuckerberg.

Télécharger l'app gratuite Facebook