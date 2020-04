Google retire un VPN téléchargé plus de 100 millions de fois sur le Play Store

Julien Russo

Depuis plusieurs années Google devient de plus en plus strict avec les applications disponibles sur le Play Store. C'est le cas encore une fois avec l'affaire SuperVPN. En effet, l'app qui se pensait intouchable avec ses 100 millions de téléchargements a été supprimé du jour au lendemain du Play Store.

Une application gratuite pas tout à fait honnête...

Les pro du VPN vous le diront : "Si tu trouves un VPN gratuit, pose-toi des questions, parce que c'est peut-être toi le produit !".

Une phrase qui fait réfléchir... Avec ses nombreux téléchargements, cette application de VPN avait pris une place importante au sein du Play Store. Jusqu'à que le site VPNPro lance l'alerte à Google au sujet de cette app.

Dans un article publié le 3 avril, le site spécialisé dans l'univers des VPN avait alerté sur une grave faille dans SuperVPN. Les développeurs de l'app ont laissé les portes ouvertes pour des attaques man-in-the-middle (aussi appelée l'attaque de l'homme au milieu).



Quoi qu'il en soit, cette attaque peut s'avérer être très grave pour l'utilisateur, puisqu'elle consiste à intercepter des communications entre deux parties. La particularité, c'est qu'aucune des deux parties ne peut se douter que la connexion est compromise. Même pas un navigateur internet ne peut le détecter !

Une faille qui a pu profiter à de nombreux hackers, surtout que l'application SuperVPN était l'une des plus téléchargées du Play Store.

Quand Google a appris la nouvelle, l'entreprise a essayé de contacter SuperSoftTech pour qu'il bouche cette faille le plus rapidement possible. Cependant, le développeur de l'application n'a pas répondu aux requêtes de VPNPro et de l'équipe qui gère le Play Store.

Fait assez rare pour une application avec autant de téléchargements, Google a supprimé SuperVPN le 7 avril pour le motif de "faille de sécurité".



Pour les personnes qui ont toujours "SuperVPN Free VPN Client" d'installé sur leur smartphone ou tablette Android, il est fortement conseillé de la désinstaller et de se rapprocher d'un autre VPN.

L'application était pour de nombreux sites internet dans le "Top des meilleurs VPN disponible sur Android". Comme quoi qu'il faut se méfier des VPN gratuit...