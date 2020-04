Bons plans iOS : Sputnik Eyes, Picture Perfect, Cardinal Land

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Sputnik Eyes, Picture Perfect, Cardinal Land. L'occasion d'économiser 28,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit.



Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





Exif Viewer (App, iPhone / iPad, v6.1, 66 Mo, iOS 9.0, Fluntro) passe de 3,49 € à gratuit.



Vous voulez savoir tout sur vos photos ? Il suffit de lancer EXIF Viewer et de lui donner accès à votre photothèque. EXIF Viewer récupère ensuite les métadonnées EXIF de chaque photo et affichera les informations les plus importantes en dessous. Vous pouvez glisser sur une photo pour afficher des informations encore plus détaillées.



Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur une photo pour afficher la possibilité de supprimer les données EXIF. L'application comprend également une grande variété d'autres fonctions pratiques, dont une extension pour l'appli Photo, trois modes de visualisation, une application iMessages et la possibilité de copier des métadonnées EXIF dans le presse-papiers. De belles informations Télécharger l'app gratuite Exif Viewer





JEUX GRATUITS iOS :

Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.12.1, 349 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Viking Platform (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 259 Mo, iOS 10.0, Nica Burcio Vecino) passe de 2,29 € à gratuit.



Rejoignez Eric dans cette aventure passionnante dans un jeu de plateforme incroyable.



Sautez, esquivez, souvenez-vous des pièges cachés, collectez des coffres, utilisez les potions explosives, le marteau de Thor et affrontez les différents ennemis dans 4 mondes passionnants dans lesquels vous trouverez chacune des pierres de pouvoir pour éviter le Ragnarök.



Les + : Un bon jeu de plateforme Télécharger le jeu gratuit Viking Platform





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit.



Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Ticket to Ride First Journey (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.27, 165 Mo, iOS 7.0, Asmodee Digital) passe de 2,29 € à gratuit.



Ticket to Ride: First Journey est une version issue de la célèbre série du jeu de société Les Aventuriers du Rail. Ici, on vous propose d’embarquer pour un premier voyage, et de visiter les plus grandes villes d’Europe et des Etats Unis. Le jeu est très simple, facile à prendre en main par toute la famille. Les plus jeunes joueurs pourront désormais rivaliser avec les plus expérimentés dans les Aventuriers du Rail.



Si vous avez aimé l'épisode précédent, foncez sur ce jeu de plateau entièrement traduit ! Télécharger le jeu gratuit Ticket to Ride First Journey





PROMOS iOS :

Sputnik Eyes (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v2.1, 107 Mo, iOS 8.0, Shelly Alon) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Sputnik Eyes est un jeu de puzzle qui vous fera voyager dans l’espace.



Aidez les petits "bonhommes yeux" à parcourir et à explorer chaque planète tout au long du chemin. L’objectif est clair, mais les chemins pour l’atteindre sont escarpés. Utilisez votre logique pour aider chacun de vos robots compagnons à atteindre la position et la couleur qu’il faut, il ne vous reste plus alors qu’à analyser une planète. Mais les positions ne sont accessibles que par quelques chemins...



Sputnik Eyes est un puzzle classique : divertissant, mais un véritable casse-tête.



Les + : Style graphique génial

Bien corsé Télécharger Sputnik Eyes à 1,09 €





SNIKS (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 184 Mo, iOS 9.0, Shelly Alon) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Ce sont des chenilles ? Ce sont des vers ? Ce sont des SNIKS ! Des petits serpents multicolores, avides de fruits. Certains d'entre eux sont dans les fraises, d'autres dans les poires et toutes les autres bonnes choses. Il n'y a qu'un seul problème : ils se gênent les uns les autres en mangeant. Votre tâche : Détachez le nœud de SNIKS et aidez-les à manger tous les fruits.



SNIKS est un jeu fait pour votre cerveau, vous faire puzzle votre chemin à travers 110 niveaux fabriqués à la main. SNIKS est aussi un régal pour les yeux : Des fruits savoureux, des environnements dessinés à la main et des sniks colorés forment une belle salade de fruits. Télécharger SNIKS à 2,29 €





Minesweeper Genius (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 206 Mo, iOS 9.0, Mother Gaia Studio) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Inspiré par le classique de notre enfance, "Minesweeper Genius" est un casse-tête qui va défier votre manière de penser.



Aide Aristote, le génie au balais, à nettoyer le terrain pour échapper aux expériences scientifiques des extraterrestres en découvrant où se trouvent les bombes.



Les + : Le célèbre jeu revisité Télécharger Minesweeper Genius à 1,09 €