iPhone SE 2020 : Apple dévoile le prix de l'AppleCare+

Il y a 5 heures

Julien Russo

2

Vous êtes nombreux à choisir l'AppleCare+ quand vous achetez un nouveau produit Apple. En général, plus le prix de l'appareil est élevé, plus le prix de la formule de protection l'est aussi. Avec l'iPhone SE 2020, Apple sait qu'elle vise une clientèle au budget serré et être dans l'excès tarifaire n'est pas la solution.

AppleCare+ pour iPhone SE 2020 à 99€

L'AppleCare+ est une extension de garantie qui vient s'ajouter quand votre année de garantie légale se termine. Vous pouvez bénéficier d'une assistance technique gratuite de 2 ans supplémentaires. Il est possible d'y souscrire lors de l'achat du produit Apple ou dans les jours qui suivent. Apple fixe une date limite qui se trouve dans les réglages de votre appareil.

Le prix de l'AppleCare+ est fixé en fonction du prix du produit. Par exemple, avec l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone XR, le prix n'est pas du tout le même, parce que la valeur de l'appareil est complètement différente.



Pour l'iPhone SE 2020, Apple a décidé de fixer un prix "raisonnable".

La firme de Cupertino propose à tout acquéreur de l'iPhone SE 2020 un tarif de 99€ pour étendre sa garantie jusqu'à 3 ans (en comptant l'année minimum légale)

Vous pourrez ajouter l'Apple Care+ dans votre commande avec l'iPhone SE 2020 dès le 17 avril à 14 heures, lors de l'ouverture des précommandes sur le site d'Apple.

Pour rappel, le nouveau smartphone d'Apple démarre à partir de 489€ en version 64 Go, 539€ en 128 Go et 659€ en 256 Go.