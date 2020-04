iPhone SE 2020 : Apple dévoile la vidéo de présentation

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Rythmées, dynamiques, synchronisées... Que dire des publicités Apple ? Que du bien. La firme de Cupertino a dévoilé ce soir à 18h son iPhone SE 2020 et aussitôt mis en ligne sur son site, l'entreprise n'a pas oublié sa chaine YouTube. Vous pouvez dès maintenant découvrir la présentation vidéo des caractéristiques de l'iPhone SE.

The new iPhone SE

L'objectif ? Vous donnez envie de le précommander dès le 17 avril.

Avec l'iPhone SE 2020, Apple vise tous les consommateurs qui se redirigent vers des smartphones du type Huawei, Xiaomi, Oppo... Pour payer moins cher !

Avec ce nouveau modèle, Apple veut faire mal à la concurrence, même si on pense qu'elle aurait pu mieux s'y prendre en proposant un iPhone SE 2020 sans les bords...

Dans cette nouvelle vidéo promotionnelle, Apple met en avant toutes les caractéristiques qui font la force de l'iPhone SE.

Pour rappel, l'iPhone SE 2020 comporte la puce A13 Bionic, un écran LCD de 4.7 pouces, l'authentification via Touch ID, un capteur photo de 12 mégapixels et plusieurs couleurs comme le noir, le blanc et le (PRODUCT) RED.

Découvrez dès maintenant la vidéo d'Apple :