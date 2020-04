Apple bloque la restauration et la mise à jour vers iOS 13.4

Il y a 5 heures

Julien Russo

Désormais vous êtes obligé d'installer iOS 13.4.1 et iPadOS 13.4.1, il n'est plus possible de revenir sur la version précédente, puisque Apple a volontairement bloqué la restauration et la mise à jour vers iOS 13.4 ! Si cela parait inutile de retourner sur une ancienne version, ça l'est pour les personnes qui sont gênées par un bug sur la dernière version.

Apple n'apprécie pas les retours en arrière

Apple a cessé de signer cette nuit la version iOS 13.4 et iPadOS 13.4 !

Que vous soyez utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, les downgrade vers cette version sont donc impossibles.

Si Apple empêche de revenir à la mise à jour précédente, c'est essentiellement pour des raisons de sécurité, en effet, iOS 13.4.1 corrige des bugs, mais bouche également des failles de sécurité. La firme de Cupertino sait que certaines personnes n'hésitent pas à revenir en arrière pour trouver une meilleure stabilité, quitte à perdre en sécurité. C'est justement pour cela qu'elle cesse de signer iOS 13.4.

Pour rappel voici les éléments que corrige iOS 13.4.1 :

Résout un problème qui empêchait les appareils exécutant iOS 13.4 de participer à des appels FaceTime avec des appareils exécutant iOS 9.3.6 ou antérieur, ou OS X El Capitan 10.11.6 ou antérieur. Cf bug Facetime.

Corrige un bogue dans l’app Réglages qui entraînait l’échec de la sélection du Bluetooth dans le menu d’actions rapides de l’écran d’accueil.

Résolution d'un problème sur iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) et iPad Pro 11 pouces (2e génération) où la torche peut ne pas s'allumer après avoir appuyé sur le bouton Lampe de poche

De plus, cette version corrige une faille importante dans les VPN



Si vous n'avez pas effectué la mise à jour vers iOS 13.4.1 et que vous n'êtes pas très motivé à la faire, réfléchissez à deux fois, puisqu'il n'y a pas de retour possible.