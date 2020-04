Logitech sort son Magic Keyboard pour iPad moins cher

Guillaume Gabriel

Hier, Apple a mis à jour son Apple Store en ligne avec pas mal de nouveautés dont la seconde version de son iPhone low-cost, le SE. Mais, ce n'est pas tout, puisque ces derniers ont également mis à la vente le fameux Magic Keyboard pour les iPad Pro...



Un bien bel accessoire, qui a tout de même un prix, puisqu'il faut débourser entre 339€ et 399€ pour se l'offrir... Heureusement, des alternatives existent déjà, et le mois dernier, nous vous avions présenté la création de Logitech : le Combo Touch.



La belle nouvelle, c'est que celui-ci est désormais disponible à la vente à un prix bien moins élevé.

Le Logitech Combo Touch est en vente

Avec son grand trackpad compatible avec des interactions Muti-Touch et son clavier rétroéclairé, Logitech lance là un accessoire qui n'a pas grand chose à envier au Magic Keyboard d'Apple.



De plus, on y retrouve un espace de rangement pour l'Apple Pencil, et il fera office de protection, étant donné qu'il se transforme en étui une fois votre travail terminé.



Comme nous vous le disions, le prix est bien moins salé que pour celui d'Apple puisqu'il faudra débourser 149,95€ pour se l'offrir. Disponible pour iPad 7ème génération et iPad Air.